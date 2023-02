Bakanlık dezenformasyonla mücadele için Twitter ile toplantı yaptı

Popüler sosyal medya platformu Twitter dün akşam saatlerinde ülkemizde geçici olarak bant genişliğinin daraltılması ile karşı karşıya kaldı. Bakanlık, söz konusu kararın uygulama içerisinde meydana gelen dezenformasyon, bilgi kirliliği ve dolandırıcılık gibi sebepler nedeniyle alındığını kaydetti ve birkaç saatlik aksamadan sonra uygulama yeniden eskisi gibi erişime açıldı.

Her ne kadar bant genişliği daraltılsa da pek çok kişi, geçici bir çözüm olarak VPN uygulamaları sayesinde Twitter’a erişim sağladı. Anlık olarak platform yeniden normal bir şekilde çalışmaya devam ederken, bu süreç içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Twitter yetkilileri ile görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. Hükümet, şirketin uygulamada yer alan dezenformasyon ve bilgi kirliliğinin önüne geçmesi için bazı taleplerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile çevrim içi olarak görüntülü bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı. Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter platformunun özellikle de bu yıkıcı afet süresi boyunca ülkemizde oldukça önemli bir role sahip olduğunu belirtti ve şirkete ülkemizdeki sorumluluklarını hatırlattıklarını aktardı

Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter platformundan dezenformasyon ve bilgi kirliliğinin yayılmasına karşı bazı isteklerde bulunduklarını açıkladı. Talep edilen hususlar şu şekilde sıralandı:

Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter şirketinin dezenformasyon ile mücadele konusunda Türkiye ile artık daha fazla iş birliği içerisinde olacağını ifade etti. Yapılan görüşmeler sonrasında ise şirketin hızlı bir şekilde aksiyon alacağını dile getirdi. İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde, söz konusu adımların önemli olduğu belirtildi.

Milyarder iş insanı Elon Musk, dün akşam saatlerinde Türkiye’den Twitter’a yapılan kesinti ile alakalı bir açıklamada bulundu. Söz konusu problem pek çok kullanıcıda çözüme ulaşırken; Musk’ın konuyla ilgili açıklaması ise şöyle oldu:

Twitter has been informed by the Turkish government that access will be reenabled shortly

— Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2023