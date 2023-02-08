Twitter kapatıldı mı? Platforma erişim sorunu başladı

Popüler sosyal medya platformu Twitter erişim sorunu ile karşı karşıya. Ülkemizde yer alan kullanıcılardan alınan geri bildirimlere göre platforma ne yazık ki erişilemiyor. Dünyanın diğer bölgelerinden Twitter’a ulaşılabildiği belirtilirken; raporlar yalnızca Türkiye’den uygulamaya girilemediğini gözler önüne seriyor.

Çok sayıda kullanıcı şimdiden ‘Twitter çöktü mü?’ sorusunun cevabını aramaya başladı. Öğle saatlerinde meydana gelen kesintinin sebebi şu an için belirsizliğini korumaya devam ediyor. Bazı kullanıcılar platformun hükümet tarafından geçici olarak engellendiğini öne sürerken, şimdilik resmi mercilerden ne yazık ki bir açıklama bulunmuyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen korkutucu depremden sonra pek çok vatandaş, hızlı bir şekilde bilgi almak adına Twitter uygulamasına yönelmişti. Öte yandan deprem bölgesine yardım ile alakalı pek çok bağış kampanyası da yine bu platform üzerinden yürütülmekteydi. Depremin üçüncü gününde böyle bir durumla karşılaşılması pek çok insanı şaşırttı.

Twitter kapatıldı mı? Downdetector’de şikayetler çoğaldı

Downdetector verilerine göre Twitter uygulamasına bugün saat 16:10 itibariyle erişim problemleri hızla artmaya başladı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin yüzde 54’ü internet sitesi, yüzde 31’i mobil uygulama, yüzde 15’i ise problemin sunucu bağlantısından kaynaklandığını bildirdi.

Twitter’a VPN ile nasıl girilir?

Ülkemizdeki sosyal medya kullanıcıları anlık olarak Twitter platformuna erişemezken, VPN uygulamaları aracılığıyla uygulamaya giriş yapabildikleri anlaşıldı. Twitter’a Virtual Private Network (VPN) kullanarak girmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İlk olarak, VPN hizmetini sağlayan bir uygulama veya servis bulun. VPN uygulamasını indirin ve yapılandırın. Bağlantıyı VPN sunucusu ile başlatın. VPN bağlantısı aktif olduğunda, Twitter’a güvenli bir bağlantı üzerinden giriş yapabilirsiniz.

TikTok’a da erişilemiyor

Tıpkı Twitter’da olduğu gibi anlık olarak sosyal medya kullanıcıları TikTok platformuna da erişim sorunu yaşıyor. Uygulamanın neden çalışmadığı henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Kullanıcılardan alınan geri bildirimlere göre problemlerin yüzde 69’u sunucu bağlantısı, yüzde 27’si mobil uygulama, yüzde 4’ü ise göndermelerde meydana geliyor.