Askıda Kod: Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için gönüllü destek projesi

Yazılımcıları ve teknoloji şirketlerini, kriterlerine göre eşleştiren bir HR Tech platformu olan TalentGrid, Türkiye’de teknik desteğe ihtiyacı olan dernekler ile gönüllü destek olmak isteyen yazılımcıları bir araya getirmeyi hedefleyen “Askıda Kod” projesini başlattı.

“Askıda Kod” projesi; çocuk hakları, kadın hakları, hayvan hakları, eğitimde eşitlik ve doğa koruma alanlarında hizmet veren derneklere, yazılım ihtiyaçları doğrultusunda onların ihtiyaçlarını gidermeyi hedefleyen sosyal sorumluluk projesi olarak tanımlanıyor.

Proje ile birlikte, sosyal fayda üretmeyi amaçlayan kurumların, maddi limitler nedeniyle gerçekleştiremedikleri projelerini hayata geçirmeleri hedefleniyor.

Askıda Kod’a nasıl destek olabilirsiniz?

Askıdan Proje Al: Gönüllü yazılımcı başvurusu yaparak yardıma ihtiyacı olan çocuklara, kadınlara, hayvanlara ve doğanın korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Askıya Proje Bırak: Desteğe ihtiyacınız var ise sosyal fayda odaklı işinizi tanıtıp, gönüllü destekçiler ile eşleştirilebilirsiniz.

Desteğe ihtiyacı olan daha çok insana, hayvana, kadının sesini duyabilmemiz için sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak destek olabilirsiniz.

Askıya nasıl kod bırakabilirsiniz?

“Askıya Proje Bırak” ile askıya bırakmak istediğiniz projenizin detaylarından bahsedebilirsiniz. Askıya bıraktığınız projelerinizi değerlendirme aşamasından sonra, en kısa süre içerisinde sizinle iletişime geçilecektir.

Askıda Kod projesinden kimler faydalanabilir?

Askıda Kod projesinden sadece; Türkiye’deki desteğe ihtiyacı olan, sosyal sorumluluk üzerine fayda üreten dernekler faydalanabilmektedir.

Detaylı bilgi almak için talentgrid.io/askida-kod adresini ziyaret edebilirsiniz.