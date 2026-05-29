iOS 27 ile gelecek yapay zekalı Siri arayüzü ortaya çıktı

Yapay zeka destekli yeni Siri'nin özel arayüz tasarımı sızdırıldı.

Kullanıcılar ekranın üst orta kısmından aşağı kaydırarak yeni "Ara veya Sor" arayüzüne ulaşabilecek.

Bununla birlikte kullanıcıların metin, dosya ya da fotoğraf ekleyerek Siri ile etkileşime girmesi mümkün olacak.

Yenilenen asistan hizmeti, 8 Haziran'daki WWDC 2026 etkinliğinde tanıtılacak.

Apple uzun süredir yapay zeka destekli yenilenmiş Siri üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Ortaya çıkan son raporlar ile birlikte nihayet yeni Siri’nin arayüz tasarımı gözler önüne seriliyor. Şirketin AI tabanlı asistan aracından neler bekleyebileceğimize dair önemli ipuçları sunuluyor.

Ortaya çıkan görüntülere göre yeni Siri tamamen yeniden tasarlanmış bir arayüz, sohbet odaklı bir mod ve yapay zeka ile daha derin bir entegrasyon ile karşımıza çıkacak. Yenilenen asistanın resmi duyurusunun 8 Haziran’da gerçekleşecek olan WWDC 2026 geliştirici konferansında yapılması bekleniyor.

Apple Intelligence destekli yeni Siri’nin ilk görüntüleri sızdı

Yeni Siri, yaklaşık 15 yıldır sanal asistanın geçirdiği en büyük yeniden tasarım olacak. Apple, asistan hizmetini daha akıllı hale getirmeye odaklanacak. Platform ekran içeriğini analiz edebilecek, kullanıcının kişisel verilerini dikkate alabilecek ve uygulamalarda karmaşık görevleri yerine getirebilecek.

Apple’ın yenilenmiş Siri hizmeti Google Gemini teknolojilerinden güç alacak. Aynı zamanda yapay zeka destekli web araması ve ChatGPT ile diğer yapay zeka çözümleriyle rekabet edecek ayrı bir sohbet robotu tarzı uygulama kullanan yeni bir mimariye sahip olacak.

Bloomberg’in haberine göre yeni Siri, Dinamik Ada arayüzüne entegre edilecek. Ayrıca sesli ve yazılı olmak üzere iki modda çalışabilecek. Kullanıcılar, ekranın üst kısmından bir düğme ya da kaydırma hareketiyle asistanı etkinleştirebilecek. Böylelikle yeni bir arama ve komut çubuğu açabilecek.

Apple ayrıca ChatGPT, Google Gemini ve Claude gibi üçüncü taraf yapay zeka hizmetleriyle entegrasyonu test ediyor. Şirket bu sayede sorguların harici modellere yönlendirilmesine olanak tanıyor.

Apple yenilenen Siri’ye ek olarak sistem uygulamalarına da güncellemeler planlıyor. Kamera uygulamasına yapay zeka destekli görüntü analizi içeren yeni bir mod eklenecek. Fotoğraflar uygulamasına yapay zeka kullanarak fotoğrafları düzenlemek için yeniden çerçeveleme ve genişletme araçları gelecek.

Şirket ayrıca doğal dil kullanarak otomasyon oluşturmayı, yapay zeka destekli duvar kağıdı üretimini, sistem metin düzenleyicisini ve geliştirilmiş Genmoji emoji oluşturucusunu destekleyen güncellenmiş bir Kısayollar uygulaması da hazırlıyor.