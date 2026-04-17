Milyonlarca çocuğun izlediği “Minecraft Parodileri” YouTube kanalına erişim engeli

Reklam

Türkiye'nin popüler çocuk odaklı YouTube kanallarından biri olan Minecraft Parodileri erişime engellendi.

7,8 milyon aboneye sahip olan kanal, çocuklar için sakıncalı içerikler barındırdığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla kapatıldı.

Kanalda yer alan videolarda çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen ve onları suça yönlendiren unsurlar tespit edildi.

YouTube platformunda 7,5 milyon aboneye sahip olan Minecraft Parodileri adlı kanala Türkiye’de erişim engeli getirildi. Adalet Bakanlığı tarafından yakından takip edilen hukuki süreçte, söz konusu kanalda paylaşılan videoların, çocukların ahlaki ve zihinsel gelişimine ciddi zararlar verebileceği öne sürülüyor.

Minecraft Parodileri adlı YouTube kanalında yer alan içeriklerin müstehcenlik ve suça teşvik barındırdığı iddia ediliyor. Bu videoların çocuklara yönelik olarak yayınladığı ve YouTube’un Kids platformunda da listelendiği belirtiliyor.

Reklam

7,5 milyon aboneli kanala “çocukları suça teşvik” incelemesi

Minecraft Parodileri kanalında paylaşılan animasyon videolarında çocukların anlamayacağı bir şekilde gizlenmiş olan müstehcen ifadelerin yer aldığı belirtiliyor. Bununla birlikte videolarda şiddet unsurlarının normalleştirildiği ve aile yapısına aykırı temaların işlendiği ileri sürülüyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Minecraft Parodileri isimli YouTube kanalına erişim engeli getirildi. Karar, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Kanunu kapsamında alındı. Bununla birlikte kanaldaki güncel videoların yanı sıra geçmiş arşivleri de mercek altına alındı.

Belirtilen YouTube kanalının yöneticileri hakkında “müstehcenlik” ve “çocukları suça teşvik” suçlarından dava açılacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte kanalın bu videolardan elde ettiği kazançlar ve vergi boyutunun da incelemeye alındığı aktarılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

Habertürk’ün haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, YouTube’da abone sayısı 7,5 milyonu aşan ‘Minecraft Parodileri’ isimli kanal hakkında resen soruşturma başlatıldığı ifade edilerek şu sözlere yer verildi:

“Ülkemizde son günlerde yaşanan okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik menfur silahlı saldırılar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, özellikle okul çağındaki çocukları diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemleri gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren ve bu eylemleri tasvip eden görüntü ile söz ve beyanlara yer verildiği tespit edilen ve Youtube isimli sosyal medya platformunda abone sayısı 7,5 milyonu aşan ‘Minecraft Parodileri’ rumuzlu/isimli hesap hakkında TCK’nun 214. Maddesinde düzenlenen Suç İşlemeye Alenen Tahrik ve TCK’nun 215. Maddesinde düzenlenen Suçu ve Suçluyu Övme suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından söz konusu hesaba erişimin engellenmesine dair karar verilmesi hususundaki talebimiz üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ilgili sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verilmiştir.”