Armored Core 6 çıkış tarihi ve fragmanı yayınlandı

FromSoftware tarafından geliştirilen bir aksiyon oyunu serisi olan Armored Core, ilk olarak 1997 yılında PlayStation konsolu için piyasaya sürüldü. O dönemden bu yana çok sayıda oyunla farklı platformlarda boy gösteren seri, genel itibariyle bir pilotun kontrolünde olan özelleştirilebilir devasa robotlara odaklanıyor ve oyuncuları sürükleyici bir deneyime davet ediyor. Oyuncuların farklı silahlar, zırhlar ve motorlar gibi özellikleri değiştirerek robotlarını özelleştirme imkanı bulabilecekleri seride ayrıca farklı modlar da kullanıcılara sunuluyor.

Dünya çapında büyük bir ilgi gören mecha tabanlı oyun serisi, son olarak 2012 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için piyasaya sürülen Armored Core 5 ile karşımıza çıkmıştı. Aradan geçen 11 yıllık koca bir boşluktan sonra şirket, çok yakında serinin yeni oyunu olan Armored Core 6 ile hayranlarıyla buluşacak. Merakla beklenen oyunun çıkış tarihi belli olurken; aynı zamanda şirketten ilk fragman videosu da geldi!

Armored Core 6 için geri sayım başladı

Armored Core 6’nın çıkış tarihi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Merakla beklenen oyunun bu yılın Ağustos ayında çıkacağına dair şimdiye kadar birçok iddia gündeme gelmişti. Dark Souls ve Elden Ring gibi popüler oyunlarıyla bilinen Japon geliştirici FromSoftware, bu hafta oyunun resmi çıkış tarihini resmen duyurdu.

Açıklanan bilgilere göre oyun, 25 Ağustos tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC platformlarında oyuncularla buluşacak. Oyunun yeni fragmanı, mekanik dövüş oyununa çok özel bir bakış açısı kazandırıyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde oyun, yeni FromSoftware hayranlarının aşina olduğundan farklı bir estetiğe sahip olarak görülüyor. Ancak serinin önceki oyunlarını takip edenler için bu estetik anlayış fazlasıyla tanıdık gelecek.

Armored Core 6 konusu itibariyle uzak bir gezegen olan Rubicon 3’te ‘Mercan’ adlı gizemli yeni bir maddenin keşfedilmesi üzerine başlıyor. Bir enerji kaynağı olarak bu maddenin, insanlığın teknolojik ve iletişim yeteneklerini büyük bir ölçüde artırması bekleniyor. Bu madde gezegeni ve çevredeki yıldızları alevler ve fırtınalar içinde yutan bir felakete sebep oluyor.

Heyecanla beklenen oyunda, yaklaşık yarım asır sonra Coral, felaket ile lekelenmiş ve izole edilmiş bir gezegen olan Rubicon 3’te yeniden ortaya çıkıyor. Dünya dışı şirketler ve direniş grupları, maddenin kontrolünü ele geçirmek için kıyasıya bir savaş gösteriyor. Oyuncu, bağımsız bir paralı asker olarak Rubicon’a sızma görevini üstleniyor. Kendisini şirketler ve diğer gruplar ile varlık mücadelesi içinde bulunuyor.

25 Ağustos’ta piyasaya çıkacak olan Armored Core 6 için satış fiyatı belli oldu. Oyunun Steam sayfasında, standart paket için 899 TL fiyat etiketi görünüyor. Deluxe Edition adlı sürüm ise 1.049 TL karşılığında oyunculara hitap ediyor.

Oyunun fragman videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: