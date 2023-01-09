Apple’ın ilk karma gerçeklik gözlüğü bu yıl piyasaya çıkacak

Apple uzun bir süredir karma gerçeklik gözlüğü teknolojisiyle ilgileniyor. Uzun bir süredir hakkında pek çok sızıntı iddiası ortaya çıkan cihaz, çok yakında resmen piyasaya tanıtılacak. Merakla beklenen ürünle alakalı olarak şirket şimdiye kadar ne yazık ki resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak ortaya çıkan son gelişmeler, cihazın lansman tarihinin epey yakın olduğunu bizlere gösterdi.

Bloomberg yazarı Mark Gurman, bugün yayımladığı Power On bülteninde Apple ile ilgili önemli iddialarda bulundu. Gurman, iPhone 14 Pro ve Pro Max cihazlarında yer alan Dinamik Ada tasarımının, bu yılın eylül ayında piyasaya sürülecek olan iPhone 15 serisinin tamamında yer alacağını belirtti. Toplamda dört cihazdan oluşacak seride, yenilikçi tasarım anlayışının bütün modellerde kullanıcılara sunulacağı açıklandı. Bu dikkat çekici iddiaların yanı sıra Gurman’dan, Apple’ın ilk karma gerçeklik gözlüğü ile ilgili de çarpıcı açıklamalar geldi.

Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü ilkbaharda duyurulacak

Cupertino merkezli Apple, bu yıl itibariyle giyilebilir teknoloji pazarına yepyeni bir ürün dahil edecek. Uzun bir süredir karma gerçeklik cihazına güçlü bir şekilde odaklanan firma, Mark Gurman’ın iddialarına göre merakla beklenen modelini Haziran 2023’te gerçekleştirilecek olan WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) sunumundan önce piyasaya çıkaracak.

Apple’ın WWDC 2023’ten önce gerçekleştireceği bahar etkinliğinde tanıtmayı planladığı karma gerçeklik gözlüğü, bazı büyük geliştiriciler tarafından, uygulamalarını geliştirmeye başlamak için zaten referans cihazları almaya başladıklarını vurguluyor. Dahili olarak giyilebilir cihazın işletim sisteminin kod ismi, ‘Borealis’ olarak biliniyor. İddialara göre şirket, beklenen yazılım platformunu herkese açık olarak xrOS ismiyle piyasaya duyuracak.

Apple’ın bu yıl tanıtacağı karma gerçeklik gözlüğü, iddialara göre Apple Reality Pro adıyla piyasada boy göstermeye başlayacak. Her ne kadar cihaz 2023 ilkbaharında tanıtılacak olsa da tüketiciler muhtemelen teslimatları almaya yaz aylarında ya da sonbahar döneminde başlayacak. Şirket bu ürünü gün yüzüne çıkarabilmek için çok yüksek bedeller ödeyerek, önemli bir maliyet harcadı. Hatta diğer departmanlardan bazı kaynaklarını bu alana yöneltmek zorunda kaldı. Nihayet pek çok kişinin beklediği o ürünle tanışmamıza oldukça kısa bir süre kaldı.

Apple bu yıl birçok yeni ürün tanıtacak

Mark Gurman, Apple’ın 48 CPU ve 512 grafik çekirdeğine sahip üst düzey bir Mac Pro cihazını iptal ettiğini, fakat M2 Ultra ile yeni bir sürüme sahip olacağını açıkladı. Cihazın, 2019 yılında çıkan son model ile benzer bir tasarım içereceği düşünülüyor. Öte taraftan bu yıl bir iMac Pro modelinin piyasaya çıkmayacağı söyleniyor. Bunun yerine şirketin yeni bir 15 inç MacBook Air ile karşımıza çıkacağı vurgulanıyor.

Bu yıl daha pek çok yeni cihazı ile karşımıza çıkacak olan Apple’ın, Mark Gurman’a göre AirPods cihazları için büyük bir değişiklik planlamadığı söyleniyor. Öte taraftan şirketin, Apple Watch akıllı saatleri için de küçük bazı değişiklikler gerçekleştireceği ifade ediliyor. 2023’te daha büyük bir HomePod cihazıyla karşımıza çıkan şirketin, Yeni Apple TV modeli için ise en erken 2024’te hayranlarıyla buluşacağı belirtiliyor.