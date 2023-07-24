Meta, Quest Pro 2 üretimini iptal etti

Eski adı Facebook olan ve son yıllarda rotasını metaverse teknolojisine yönlendiren Meta şirketi, Quest Pro 2 karma gerçeklik gözlüğünün geliştirme ve üretimini iptal etti. Aynı zamanda şirketin Quest Pro 2 ile sunulacak özellikleri aşan bir donanıma ve daha düşük fiyatlara sahip Quest 3 için büyük bir lansman yapmayı hedeflediği ortaya çıktı. The Information’ın haberine göre cihaz daha yüksek bir çözünürlük kalitesine, bir derinlik sensörüne ve iki adet 4 MP kameraya sahip olacak. Bununla birlikte ürünün resmi duyurusunun, 2023 yılının sonbahar döneminde yapılacağı tahmin ediliyor. Quest 3’ün fiyatı için ise tahminler 499,999 dolar bandına işaret ediyor.

Meta şimdilik ne yazık ki karma gerçeklik gözlüklerinin geliştirilmesini iptal etme konusunda resmi bir yorum yapmadı. Şirketin bu ani rota değişikliği akıllarda bazı soru işaretleri bıraksa da yakında AR/VR gözlük pazarına yeni ve güçlü bir ismin gelmesi, Meta’nın kullanıcılarına karşı sunduğu güçlü bir vaat olarak dikkat topluyor.

Meta karma gerçeklik gözlüğü pazarında rotasını değiştirdi

İlk Meta Quest Pro modeli Ekim 2022’de piyasaya çıktı. Lansman döneminde cihaz, çoğunlukla kullanıcılardan olumsuz eleştiriler aldı. Kullanıcılardan gelen ana şikayetlerden bir tanesi, ürünün kafa için çok ağır olduğu ve kullanıcılara pek uymayan bir formata sahip olduğu belirtilen tasarımıyla alakalı oldu. 1.500 dolar seviyesinde bir ücretle satışa sunulan model, kısa bir süre sonra kullanıcıların ilgisini artırmak adına 1.000 dolara düşürülerek satışlarını ve popülaritesini yükseltti.

Fakat cihazla alakalı bir diğer önemli faktör, ürünün “Pro” modelinin genel tüketiciler düşünülerek değil, daha çok kurumsal pazar göz önüne alınarak üretildiğine işaret ediyor. Öyle ki lansmanına yakın reklam kampanyalarında ürünün “oyun” tarafına pek fazla yer verilmedi.

Quest Pro 2 modelini iptal eden Meta, şimdi Quest 3 ile karma gerçeklik pazarında rekabet edecek. Ürünün en güçlü rakiplerinden bir tanesi ise muhtemelen Apple Vision Pro olacak. Apple’ın ilk AR/VR gözlüğü önümüzdeki yılın başlarında, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa sunulacak.

3 bin 500 dolarlık fiyat etiketi ile şimdiden tüm dikkatleri üzerine çeken Apple Vision Pro, visionOS işletim sistemi altında kullanıcılar için yüksek bir performans ve yenilikçi bir deneyim vaat ediyor.