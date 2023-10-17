Apple Vision Pro’nun uygun fiyatlı seçeneği geliyor

Teknoloji devi Apple, Haziran ayında gerçekleştirmiş olduğu WWDC 2023 etkinliğinde, uzun bir süredir merakla beklenen karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro’yu hayranlarına tanıttı. Özellikleri ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran cihaz, pek çok övgü ve eleştiri topladı. Özellikle de cihazın 3 bin 500 dolarlık yüksek fiyatı, kullanıcılar tarafından büyük bir tepki çekti. Bunun üzerine şirket, Apple Vision Pro için uygun fiyatlı bir alternatif üretmeye karar verdi.

2024 yılının başlarında ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa sunulacak olan Apple Vision Pro için geri sayım başladı. Fakat şirket, henüz cihaz resmi olarak satışa çıkmadan ikinci versiyon üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre bu yeni model, daha ucuz fiyatlarla karma gerçeklik deneyimini kullanıcılarla buluşturmaya yardımcı olacak.

Apple’ın yeni karma gerçeklik başlığı bazı özelliklere sahip olmayacak

Bloomberg editörü Mark Gurman’ın iddialarına göre Apple, Kuzey Amerika pazarı için 1.500 dolar ila 2 bin dolar arasında fiyatlandırılacak bir yeni karma gerçeklik başlığı üzerinde çalışmaya başladı. 3 bin 500 dolarlık fiyatıyla dikkat toplayan Apple Vision Pro’ya alternatif olarak gelecek bu model, muhtemelen Apple Vision adı altında, “Pro” etiketine sahip olmadan sunulacak.

Apple Vision Pro için uygun fiyatlı alternatif model, ana modelin bazı öne çıkan özelliklerini içermeyecek. Birtakım sınırlamalar ile geleceği tahmin edilen ürün, kamera ve sensör sayısını önemli ölçüde azaltacak. Bununla birlikte yine ana modelde dikkat toplayan bir özellik olan EyeSight‘tan vazgeçilecek.

Apple Vision Pro’nun EyeSight özelliği temel olarak kullanıcıların gözlerini yakalayıp bunları harici bir OLED ekrana yansıtma yeteneğine sahip. Gözlük takan kişi çevredeki odayı gördüğünde, yerleşik kameralar kullanılarak projeksiyon etkinleştiriliyor. Bu sayede çevredeki insanlar, kişinin gözlüğün sunmuş olduğu deneyime dalıp gitmediğini, etrafındaki gerçek alana baktığını anlayabiliyor. Suya daldırıldığında ise aynı harici kavisli ekran bulanık bir hale geliyor.

Apple Vision Pro’nun ikinci nesil modeli de geliştiriliyor

Apple yeni karma gerçeklik başlığında bu gibi gelişmiş özellikleri kaldırarak maliyeti önemli bir ölçüde düşürmeyi amaçlıyor. Daha uygun fiyatlı versiyonun yanı sıra şirket, Vision Pro’nun ikinci nesil sürümünü de geliştirmeye başladı. Söylentilere göre firmanın yeni nesil karma gerçeklik başlığındaki asıl amacı, daha güçlü bir çipin yanı sıra gözlükleri daha hafif ve kullanımı daha rahat bir hale getirmek olacak.