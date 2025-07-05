Apple’dan kodlama için yeni AI modeli: DiffuCode-7B-cpGRPO

Apple'ın yeni AI modeli DiffuCode‑7B‑cpGRPO, geleneksel sol‑sağ akışlı modellerin ötesine geçerek, kod parçalarını eşzamanlı ve düzensiz şekilde oluşturma yeteneğine ev sahipliği yapıyor.

Kodlama odaklı yeni yapay zeka modelinin benchmark performansında tam yüzde 4.4 artış sağlandığı ifade ediliyor.

Yeni AI modeli Hugging üzerinden açık kaynaklı olarak sunuldu.

Teknoloji devi Apple geliştiriciler için kod oluşturma konusunda önemli bir girişime imza attı. Şirket, DiffuCode‑7B‑cpGRPO isimli yeni AI modelini Hugging Face üzerinden geliştiricilerle buluşturdu.

Açık kaynaklı yapay zeka modeli geleneksel sırayla yazma yerine kodun farklı parçalarını eşzamanlı olarak işleyen yenilikçi bir diffusion yaklaşımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. AI modelinin Benchmark sonuçları ise performansın yüzde 4.4 oranında arttığına işaret ediyor.

Apple açık kaynaklı yapay zeka modeli yayınlandı

Apple, Hugging Face’te DiffuCode-7B-cpGRPO olarak adlandırılan, kod üretmeye yönelik benzersiz bir yaklaşıma sahip yeni bir AI modeli başlattı.

Soldan sağa normal metin gibi yazılan geleneksel modellerin aksine bu model aynı anda birden fazla parça üzerinde çalışabiliyor, süreci hızlandırıyor ve en iyi açık kaynaklı modellerle rekabet edebilecek kalitede kod üretiyor.

Apple’ın açık kaynaklı modeli DiffuCode-7B-cpGRPO, yakın zamanda yayınlanan bir makaleden esinleniyor. Coupled-GRPO adı verilen özel bir teknik, daha yüksek kaliteli kodu daha hızlı üretmesini sağlıyor.

Fakat en ilginç kısım muhtemelen Tim Cook’un ekibinin ilham kaynağı olarak vurgulanıyor. Apple kodlama için optimize edilmiş, Alibaba’dan açık kaynaklı bir model olan Qwen2.5-7B’den yararlandı. Şirket bunu difüzyon tabanlı bir kod çözücüyle değiştirdi ve 20 binden fazla kod örneğiyle eğitmeyi başardı.

DiffuCode-7B-cpGRPO popüler bir kodlama testinde performansını yüzde 4,4 oranında artırarak diğer difüzyon modellerini geride bırakıyor. Fakat hala OpenAI’nin GPT-4 gibi devlerin gerisinde kalıyor.

7 milyar parametresi yeteneklerini sınırlayabiliyor ve üretim bazen ardışık görünebiliyor. Buna rağmen Apple, yenilikçi fikirlerle yapay zeka alanındaki hırsını gösteriyor. Bu da iOS 27, macOS 27 ve sonrası için çok ilginç bir gelecek olduğunu bizlere net bir şekilde gösteriyor.