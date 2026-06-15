Linux 7.1 yayınlandı: NTFS sürücüsü tamamen yenilendi

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Linux 7.1, sıfırdan yazılmış modern bir NTFS dosya sistemi sürücüsüyle duyuruldu.

Güncelleme en yeni Intel, AMD ve ARM mimarili işlemcilerin yanı sıra yeni nesil ekran kartları için de kapsamlı güç yönetimi ve performans iyileştirmeleri sunuyor.

Sistem güvenliği de üst düzeye çıkarılıyor.

56 yaşındaki tecrübeli yazılım mühendisi Linus Torvalds, Linux 7.1 sürümünün yayınlandığını açıkladı. Yeni kararlı sürüm, kullanıcılara ulaşmadan önce çeşitli Linux dağıtımları tarafından test edilecek. Uygulamanın zaman çizelgeleri farklılık gösterecek. Fedora kullanıcıları yakında güncellemeyi beklerken, Debian kullanıcılarının bir kısmı aylar sürebilir ya da hiç alamayabilir.

Torvalds, programda aksaklıklar olabileceğini söyledi

Linux 7.1’in planlandığı gibi teslim edilmesiyle beraber katkıda bulunanların iki aydır beklenen yeni özellikleri göndermeleri için Linux 7.2 birleştirme penceresi açıldı. Alışılmadık bir şekilde Torvalds seyahatte olduğunu ve farklı bir zaman diliminde bulunduğunu, bunun da programda aksaklıklara neden olabileceğini ifade etti.

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Torvalds, seyahat sırasında çevrim dışı olarak çalışmak amacıyla erken işbirlikleri için alanlar aramaya başladığını söyledi. Fakat yer değişikliği yine de aksamalara neden olabilir. Geliştirici, yayın tarihini uzatmayı planlamasa da bu karardan daha sonra pişman olabileceğini düşünüyor.

Linux 7.1 neler sunuyor?

Neowin’in haberine göre Linux 7.1 geliştirme sürecinin son haftasında önemli bir değişiklik olmadı. Çalışmalar çoğunlukla GPU, ağ ve ses sürücülerinde yapılan küçük güncellemelerin yanı sıra çeşitli hata düzeltmelerinden oluştu.

Düzeltmeler arasında USB’deki yığın taşması ve arabellek taşması sorunlarının yanı sıra i2c, zram, gpio ve ağ iletişimi gibi alt sistemlerdeki çoklu kullanım sonrası serbest bırakma, bellek sızıntısı ve referans sayımı sorunları yer alıyor.

Açıklanan detaylara göre Linux 7.1 kullanıcıları yeni NTFS sürücüsü, Panther Lake’te daha iyi performans için Intel FRED desteği, Intel Arc Battlemage ile daha hızlı grafikler ve AMD Radeon’daki iyileştirmelerden yararlanabilecek.

Linux sisteminiz iyi çalışıyorsa yükseltme için acele etmenize gerek yok. Fakat donanım uyumluluğu sorunları yaşayanlar, daha yüksek istikrarla Linux 7.1 çalıştıran bir dağıtım kullanarak tekrar deneyebilir.