Apple Watch’ın 10 yıl önceki ilk prototipi ortaya çıktı

Teknoloji devi Apple, üretmiş olduğu cihazlar sayesinde dünya çapında adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Interbrand’a göre 2023’ün en değerli markaları arasında zirvede yer alan şirket, son olarak iPhone 15 serisi ile genişlettiği akıllı telefon modellerinin yanı sıra bilgisayar, tablet ve akıllı saat gibi pazarlarda da önemli pasta paylarına hitap ediyor.

Nadir bir Apple koleksiyoncusu olan Giulio Zompetti, geçtiğimiz günlerde internet üzerinden yaptığı bir paylaşımda, 10 yıl öncesinden döneminden kalma ilk Apple Watch cihazlarının prototiplerini yayınladı. Apple’ın resmi lansman etkinliğinden daha öncesine ait olan bu prototipler, büyüleyici bir deneyime ev sahipliği yapıyor. Yıllardır gizemini koruyan bu modeller, Apple’ın en yenilikçi ürünlerinden bir tanesinin geliştirme sürecine bir bakış açısı sunuyor.

İlk Apple Watch prototipleri gün yüzüne çıktı

9to5Mac tarafından aktarılan bilgilere göre Zompetti tarafından paylaşılan fotoğraflar kısa sürede büyük bir ilgi topladı. Zompetti’nin daha önce de 2014 yılından kalma bir prototipin görsellerini paylaştığı bilinirken, yeni fotoğraflarda ise 2013 tarihli daha da eski bir prototip karşımıza çıktı.

Zompetti’nin paylaştığı bilgilere göre Apple’ın bu özel prototipleri, donanım özelliklerini test etmek adına kullanılan dahili bir Apple launcher’ı olan SwitchBoard’un bir sürümünü sunuyor. SwitchBoard, iOS 8 işletim sisteminin, özellikle de iPod Touch için tasarlanmış bir versiyonunu temel alıyor.

Paslanmaz çelik malzeme tercihi ile dikkatleri üzerinde toplayan ilk Apple Watch prototipleri, arka tarafta ise yatay olarak yerleştirilmiş üç sensörle birlikte kullanıcıların kalp atış hızını takip etmeye yardımcı oluyor. Öte taraftan ürün, ticari modellerde yer alan kesin model numarası işaretlerinin aksine genel lazer işaretleriyle görünüyor.

Ortaya çıkan görüntülerde en dikkat çekici değişikliklerden bir tanesi ise şarj cihazı ile alakalı oluyor. Yayınlanan prototipler, son versiyondan farklı bir şarj cihazıyla çalışıyor. Bununla birlikte şarj soketi, Apple’ın diğer akıllı saat modelleri ile uyumluluk göstermiyor. Bu ayrıntı, şirketin geliştirme aşamasında hala farklı bir tasarım ya da özellikleri araştırmaya devam ettiğini gözler önüne sermeye katkıda bulunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda Zompetti, iOS yerine OS X adlı işletim sistemine sahip birinci nesil iPod Touch prototipini ortaya çıkarmıştı. Başarılı koleksiyoner, bu tarz paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük bir ilgi toplamayı başarıyor.