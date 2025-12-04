Menüyü Kapat
    Apple Watch hipertansiyon bildirimi özelliği Türkiye'de kullanıma sunuluyor

    Apple Watch, hipertansiyon bildirimi özelliğini kısa süre içinde Türkiye'deki kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.
    Güncelleme:
    Apple Watch hipertansiyon bildirimi özelliği
    • Apple, Watch 11 serisiyle tanıttığı hayati sağlık özelliğini Türkiye pazarında kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
    • TİTCK onayının alınmasıyla birlikte, desteklenen modelleri kullananlar hipertansiyon riskine karşı bileklerinden anlık bildirim alabilecek.
    • Hipertansiyon bildirimleri, sınırlı sayıda Apple akıllı saat modelinde kullanılabiliyor.

    Apple, Watch 11 serisi ile birlikte duyurduğu hipertansiyon bildirimi özelliğini Türkiye’de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Akıllı saat üzerinden hipertansiyon riskinin izlenebilmesine olanak tanıyan sistem, özellikle henüz tanı almamış yüksek tansiyon vakalarının erken dönemde fark edilmesi açısından kritik bir rol üstleniyor.

    Sağlık takibi alanında Apple Watch ekosistemini her geçen yıl daha da genişleten şirket, söz konusu özellikle kullanıcılara düzenli ölçüm verileri üzerinden olası hipertansiyon risklerine karşı uyarılar göndermeyi hedefliyor. Özelliğin, kalp ve damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden biri olan yüksek tansiyonun erken aşamada belirlenmesine önemli katkı sunması bekleniyor.

    Türkiye için resmi onay alındı

    Appleworldturkish tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, hipertansiyon bildirimi özelliği için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) onayını aldı. TİTCK’den gelen onay sonrasında şirketin özelliği kısa süre içerisinde Türkiye’de aktif hale getirmesi öngörülüyor.

    Apple Watch hipertansiyon özelliği Türkiye'den onay aldı

    Özelliğin aktif hale gelmesiyle birlikte Apple Watch sahipleri, rutin sağlık takibini daha kapsamlı biçimde yapabilecek. Hipertansiyon riski taşıyan kullanıcılar, normal dışı ölçümlerde doğrudan saat üzerinden bildirim alarak gerekli önlemleri zaman kaybetmeden alabilecek.

    Apple, aynı özelliği kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Vietnam genelindeki Apple Watch kullanıcılarının erişimine açtığını da duyurmuştu. Bu ülkelerdeki kullanıcılar, birkaç gün önce itibarıyla hipertansiyon bildirimlerinden yararlanmaya başladı.

    Hipertansiyon bildirimi özelliği, belirli Apple Watch modelleri ile sınırlı tutuluyor. Apple’ın paylaştığı bilgilere göre sistem aşağıdaki modellerde destekleniyor:

    • Apple Watch Series 9
    • Apple Watch Series 10
    • Apple Watch Series 11
    • Apple Watch Ultra 2
    • Apple Watch Ultra 3

    Apple Watch hipertansiyon bildirimi özelliği

    Öte yandan Apple Destek sayfasında, akıllı saat tarafından gönderilen hipertansiyon bildirimlerine karşı kullanıcıların dikkat etmeleri gerektiği de ifade ediliyor:

    “Apple Watch’unuz tıbbi bir aygıt değildir ve hipertansiyonun tanısı, tedavisi veya izlenmesi amacıyla doktorunuzla konuşmanın yerine geçmesi için tasarlanmamıştır. Apple Watch kalp krizini saptayamaz veya her hipertansiyon durumunu tanımlayamaz. Hipertansiyon bildirimleri, hipertansiyon tanısı konulmuş kişilerin veya 22 yaşından küçüklerin kullanımı için değildir. Hipertansiyon bildirimleri hamilelik sırasında da kullanılmamalıdır.”

    Apple Watch hipertansiyon bildirimleri nasıl ayarlanıyor?

    Özelliğin aktif hale gelmesiyle birlikte kullanıcılar, gerekli tanımlamaları iPhone üzerinden kolaylıkla yapabilecek. Hipertansiyon bildirimlerini ayarlamak için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanıyor:

    • iPhone üzerindeki Sağlık uygulamasına giriliyor.
    • Sağ üst bölümde yer alan profil fotoğrafına ya da baş harflerine dokunuluyor.
    • Sağlık Denetim Listesi seçeneğine giriliyor.
    • Hipertansiyon Bildirimleri başlığı altında yer alan Ayarla seçeneğine dokunuluyor.
    • Ekranda yer alan yönergeler takip edilerek kurulum tamamlanıyor.

    Hipertansiyon bildirimi alındığında, kullanıcılardan bir tansiyon aleti edinmeleri ve 7 gün boyunca günde iki kez tansiyon ölçümü yaparak kayıt altına almaları isteniyor. Tansiyon günlüğünün oluşturulma süreci ise şu adımlarla ilerliyor:

    • iPhone üzerindeki Sağlık uygulaması açılıyor.
    • Ara simgesine dokunuluyor, ardından Kalp seçiliyor.
    • Tansiyon başlığına giriliyor.
    • Tansiyon Günlüğü bölümünün altındaki Başlangıç seçeneğine dokunuluyor.
    • Ekrandaki yönergeler izlenerek günlük takibi başlatılıyor.

