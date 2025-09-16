watchOS 26 ile Apple Watch’lara hipertansiyon bildirimi özelliği geliyor

Apple, watchOS 26 ile birlikte yeni sağlık özelliklerini karşımıza çıkaracak.

Yakın zamanda FDA onayı alan "hipertansiyon bildirimi" özelliği kullanıcılarla buluşuyor.

Bu dikkat çeken sistem, kullanıcıların kan damarlarının kalp atışlarına verdiği tepkiyi anlık olarak takip edecek.

Sistem herhangi bir olumsuzluk tespit etmesi halinde kullanıcılara bildirim iletecek.

Geçtiğimiz hafta yeni nesil Apple Watch’lar bazı ilgi çekici yeni özelliklerle duyuruldu. Fakat bunların bazıları watchOS 26 işletim sistemi ile birlikte önceki bazı akıllı saatlerde de rahatlıkla kullanılabilecek.

Akıllı saatlerine yeni sağlık özellikleri kazandıran Apple, dünya çapında milyonlarca insanın mustarip olduğu yüksek tansiyon riskine karşı kullanıcıları aktif olarak uyaracak. Hayat kurtaracak hipertansiyon bildirimi özelliği, kan damarlarınızın kalp atışlarınıza verdiği tepkiyi hassas bir şekilde anlık takip edecek.

Bilimsel doğrulamalarla geliştirilen bu sistem, bir anormallik tespit etmesi halinde kullanıcıya anında bildirim iletecek. FDA onayı alarak güvenilirliğini ispat eden özellik, giyilebilir teknoloji pazarına yepyeni bir soluk kazandıracak gibi görünüyor.

Apple’dan hayat kurtaracak yeni özellik

Apple’ın sunduğu yeni özellik tam olarak adının hakkını veriyor. MacRumors’a göre sistem, kullanıcının kan damarlarının kalp atışlarına nasıl tepki verdiğini gerçek zamanlı olarak analiz ediyor.

Yazılım, yüksek tansiyon belirtileri tespit ederse bir uyarı veriyor. Bildirimlerin 100 binden fazla katılımcıyla yapılan çok sayıda çalışmadan elde edilen gelişmiş veriler ve titiz bilimsel doğrulamalar kullanılarak geliştirildiği de vurgulanıyor.

watchOS 26 verileri hala her 30 günde bir inceliyor. Özelliğin performansı 2 binden fazla katılımcının yer aldığı bir klinik çalışmayla doğrulandı. Fakat hipertansiyon bildiriminin 22 yaşın altındaki kişilere, daha önce hipertansiyon tanısı almış kişilere ve hamile kadınlara yönelik olmadığı söyleniyor.

Uzun süredir test çalışmaları devam eden bu özellik nihayet geçen hafta ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandı. Böylelikle şimdi watchOS 26 ile birlikte kullanıcıların hizmetine sunulmaya hazırlanıyor.

Apple Watch cihazlarında hipertansiyon bildirimi nasıl açılır?

Apple’dan gelen bilgilere göre hipertansiyon bildirimi özelliği Eylül ayı sonuna kadar 150’den fazla ülke ve bölgede kullanıma sunulacak.

Bunun için watchOS 26 güncellemesi yüklü bir Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra 2 ya da daha yeni bir modele sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca iOS 26 yüklü iPhone 11 veya daha yeni bir telefona da ihtiyacınız var.

Apple’ın yeni hipertansiyon bildirimi özelliğini kullanmak için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak: