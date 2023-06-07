iOS 17, AirDrop için Hassas İçerik Uyarısı özelliği getiriyor

Teknoloji devi Apple, bu pazartesi gerçekleştirmiş olduğu WWDC 2023 etkinliğinde bir dizi yeni ürün ve hizmetini hayranlarına duyurdu. Şirket, uzun bir süredir pek çok kişi tarafından heyecanla beklenen Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı. Bununla birlikte etkinliğin en çarpıcı duyuruları arasında iPhone cihazları için yeni özellikler vaat eden iOS 17 işletim sistemi karşımıza çıktı.

Eylül ayında piyasaya çıkacak olan iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesi ile birlikte herkese açık kararlı sürümü yayınlanacak iOS 17 güncellemesi pek çok yeni özellik ile hayranlarıyla buluşacak. Şirket bu yazılımda Telefon, FaceTime ve Mesajlar gibi hizmetlerinde önemli yenilikler sunacak. Öte yandan AirDrop kullanıcılarını oldukça memnun edecek bir başka özelliğe yer verilecek. AirDrop’tan gönderilen çıplaklık içeren fotoğraf ve videolar Hassas İçerik Uyarısı adlı yeni özellik sayesinde otomatik bir şekilde engellenecek.

iOS 17 çıplaklık içeren görüntülerin önüne geçecek

Apple, iOS 17 işletim sistemi ile birlikte, AirDrop aracılığıyla gönderilen pornografik ya da hassas içerikli fotoğraf ve videoları engelleyebilecek. Yakındaki Apple cihazları ile fotoğraf, belge ve daha pek çok dosya türünü karşılıklı olarak transfer etmenize imkan sağlayan hizmet, bilindiği üzere Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını kullanarak çevredeki cihazlarla eşleşebiliyor. Şirket, yeni özelliğiyle birlikte kullanıcıların tanımadığı insanlardan gelecek hassas içerikleri engellemesine katkıda bulunacak.

AirDrop hizmeti piyasaya sürüldüğünden bu yana, ne yazık ki çok kez kötü bir niyetle kullanıldı. Halka açık Wi-Fi üzerinden taciz edici veya nefret dolu mesajlar gönderilerek istismar edildi. Buna bir örnek olarak yakın bir zaman önce bir genç, AirDrop’ta sahte bir bomba korkusu vererek uçakta korkunç bir paniğe sebep olmuştu. Öte yandan servisin sayısız kez cinsel içerikli mesajlarla rahatsız edici bir şekilde kullanıldığı da biliniyor.

Apple, iOS 17 ile gelecek Hassas İçerik Uyarısı özelliği sayesinde iPhone kullanıcılarını daha güvende tutmayı planlıyor. WWDC 2023 etkinliğinde şirket, yeni özelliğiyle alakalı merak edilen bazı detayları paylaştı. Açıklanan bilgiler doğrultusunda bu araç, iOS 16 ile gelen çocuklara yönelik cinsel istismar tespit sistemi özelliğini temel alıyor.

Hassas İçerik Uyarısı kullanıcılara üç seçenek sunacak

iOS 17, hassas görüntüleri otomatik bir şekilde algılayan yeni Hassas İçerik Uyarısı özelliği ile birlikte hem iMessage hem de AirDrop yoluyla gönderilen içerikleri, aktarım başlamadan önce hızlı biçimde tespit edecek. Burada çıplaklık içeren bir görüntü yakalanırsa, kullanıcıların karşısına bir uyarı kutusu çıkacak. Hemen ardından kullanıcılar, şu üç seçenekten birini seçebilecek:

Fotoğrafı ya da videoyu artık görmeyin. Bu durumlarla başa çıkmak için yardım alın. İçeriği görüntülemek istediğinizi onaylayın.

Apple, iOS 17’nin dikkat çeken yeni özelliği ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu: “Yeni Hassas İçerik Uyarısı özelliği, yetişkinlerin istenmeyen çıplaklık içeren resimlere ve videolara maruz kalmasını önlemesine yardımcı oluyor. İletişim Güvenliği durumunda olduğu gibi, Hassas İçerik Uyarısı tarafından gerçekleştirilen görüntü ve video işleme doğrudan cihazda gerçekleşir, bu nedenle Apple bu içeriğe asla erişemez.“