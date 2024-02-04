Apple Vision Pro dayanıklılık testinden geçti! Sonuçlar şaşırtıcı

Dudak uçuklatan fiyatıyla dikkatleri üzerinde toplayan Apple Vision Pro dayanıklılık testinden geçti. Gelişmiş özellikleriyle kısa süre içinde adından sıkça söz ettiren karma gerçeklik başlığı, YouTube platformunda yayınlanan bir inceleme videosunda ilk kez direnç testine tabi tutuldu. Ortaya çıkan sonuçlar ise pek çok kişi için oldukça şaşırtıcı bulundu.

Piyasaya fiyatı 3 bin 500 dolardan alıcılara hitap eden Apple’ın karma gerçeklik başlığı, ortaya çıkan testlerle birlikte dayanıklılık konusunda üst düzey bir yapıya sahip olduğunu kanıtlıyor. Kullanıcıların cihazı sert darbelere maruz bırakmaması ve özenli bir şekilde koruması tavsiye edilirken; yine de ürünün direnci beklentileri fazlasıyla karşıladı.

Cihaz birçok darbeye rağmen sağlam kalmayı başardı

AppleTrack adlı YouTube kanalından teknoloji editörü Sam Kohl tarafından gerçekleştirilen Apple Vision Pro dayanıklılık testi videosunda aylardır beklenen karma gerçeklik başlığının etkileyici direnci gözler önüne serildi. İlk testlerde bel hizasından halıya düşen, sonrasında ise farklı hızlarda duvara çarpılan ürün; küçük birtakım hasarlar alsa da yine de sağlam yapısını ispatlamayı başardı.

Duvar ve kapılara sert bir şekilde çarpılan Apple Vision Pro, yaklaşık yirmi vuruşun ardından ön camda bazı çizikler ortaya çıkardı. Duvara yapılan daha sert bir darbede ise cihazın EyeSight paneli sağlam kalmaya devam etti. Bu noktada ürünün dayanıklılığı pek çok kişiyi şaşırttı.

Dayanıklılık testinin devamında Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığı, ahşap bir zemin üzerinde tekrar tekrar yere atıldı. Bunun sonucunda panel üzerindeki dış cam kırıldı. Fakat yine de cihazın iç kısmı sağlam bir şekilde karşımıza çıktı. YouTuber, hasar alan kısmı yumuşak bir şekilde kaldırdı ve cihazı sorunsuz biçimde kullanmaya devam etti.

Apple Vision Pro dayanıklılık testi: Sonuçlar ne diyor?

AppleTrack’in gerçekleştirdiği direnç testinde Apple Vision Pro, 1 metreden herhangi bir hasar almazken; 1.5 metrelik mesafelerden düştüğünde ise bazı problem baş göstermeye başladı. Bu noktada ekran kenarlarında minik bazı çatlaklar meydana geldi. Yaklaşık 2 metrelik bir mesafeyle düştükten sonra ise ürünün dış camı parçalandı. Ancak buna rağmen iç ekran, sensörler ve kameralarda hiçbir sorun ortaya çıkmadı.

Elbette ki bu noktada Apple Vision Pro’nun her türlü kazaya dayanıklı olduğunu söylemek mümkün değil. Videoda başarısı ispatlanan unsurların yine de kesin bir sonuç ifade etmediğini, farklı senaryolarda farklı sonuçların ortaya çıkabileceğini belirtelim.

AppleTrack tarafından yayınlanan Apple Vision Pro dayanıklılık testi videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: