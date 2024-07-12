Apple ve Microsoft, OpenAI yönetim kuruluna veda etti

ChatGPT ve DALL-E gibi popüler yapay zeka hizmetleri ile adından sıkça söz ettiren, teknoloji dünyasına son dönemlerde adeta yön veren OpenAI’dan dikkat çekici bir haber geldi. Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre iki büyük teknoloji devi olan Microsoft ve Apple artık OpenAI şirketinin yönetim kurulundaki gözlemci rollerinden ayrılmaya karar verdi. Resmi olarak da doğrulanan bu gelişmenin sebebi hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin önümüzdeki aylarda uygulayacağı tahmin edilen düzenleyici baskılardan endişelendiği için Microsoft ve Apple böyle bir karar aldı. İki büyük şirket, AB ve ABD’nin yapay zeka teknolojilerini düzenlemeyi amaçlayan birtakım girişimler yüzünden mevcut pozisyonlarına veda etti.

Apple ve Microsoft neden OpenAI’dan ayrıldı?

Düzenleyici kurumların baskısı nedeniyle ani bir karar alan Microsoft ve Apple şirketleri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki antitröst yetkililerinden korkuları yüzünden OpenAI’nin yönetim kurulundaki gözlemci pozisyonlarından ayrıldı. Antitröst yetkililerinin Microsoft firmasının OpenAI üzerindeki etkisi ile ilgili endişelerini dile getirdiği biliniyor. Apple’ın ise ürünlerine OpenAI hizmetlerini entegre etmesine ilişkin sözleşme şartları yüzünden endişeye kapıldığı ifade edildi.

Teknoloji devleri Apple ve Microsoft firmalarının OpenAI şirketindeki pozisyonlarından ayrılması ile birlikte şirkette birtakım önemli değişiklikler gerçekleşeceği ifade ediliyor. Yapılan değişikliklerle beraber artık bu iki firmanın OpenAI temsilcileriyle yalnızca düzenli toplantılara katılabileceği söyleniyor. Söz konusu toplantıların ise bazı kritik stratejik konularda bilgilendirmede bulunmak adına gerçekleştirileceği aktarılıyor.

Şirketteki gözlemci rollerinden ayrılmaya karar veren Microsoft ve Apple’ın artık yalnızca hassa bilgileri öğrenmek ve işbirliği yapmak gibi konularda OpenAI ile etkileşime gireceği belirtiliyor. Yani bu değişikliklerle birlikte iki şirket artık OpenAI’deki yeni kararlarla alakalı herhangi bir şekilde oy kullanma hakkına sahip olamayacak.

OpenAI ile bir süredir yakın işbirlikleri gerçekleştiren Microsoft ve Apple artık yapay zeka şirketiyle ilgili kararlarda söz hakkına sahip olamayacak. Bilindiği üzere bu şirketler daha önce ChatGPT hizmetini Windows, macOS, iOS ve iPadOS gibi yazılımlara entegre etmişti. OpenAI ile ticari anlaşmalar yaparak karşılıklı bir büyüme sağlayan firmalar şirkete olan desteğini aylardır sürdürüyordu.

Apple yakın zaman önce WWDC 2024 etkinliğinde duyurduğu iOS 18 ve iPadOS 18 işletim sistemi güncellemeleriyle birlikte ChatGPT yazılımını kendi bünyesine dahil etmişti. Microsoft ise OpenAI firmasına 10 milyar dolardan fazla yatırımda bulunarak şirketin en büyük destekçilerinden biri haline gelmişti. ChatGPT ve DALL-E gibi hizmetleri Bing ve Copilot gibi yazılımlarına entegre eden şirket bu sayede yapay zeka yarışında önemli bir pozisyon elde etmişti.

Apple ve Microsoft her ne kadar OpenAI yönetim kurulundaki gözlemci rolünden vazgeçse de bunun sembolik bir hamle olduğu tahmin ediliyor. İki şirket antitröst endişeleri yüzünden böyle bir adım atsa dahi yine de OpenAI’de belirli ölçüde söz sahibi olacağı düşünülüyor.

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