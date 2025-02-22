Severance dizisi Apple TV+ tarihine geçti

Severance dizisi izlenme rekorları kırarak Apple TV+ tarihine geçmeyi başardı.

Psikolojik gerilim türündeki yapım, 2. sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Severance dizisi Apple TV+ platformunun tarihine geçti. Sevilen yapım, teknoloji devi Apple’ın dijital platformunda şimdiye kadar en çok izlenen dizi olma unvanını elde etti. Forbes’ın haberine göre sikolojik gerilim türündeki yapım, 17 Ocak – 17 Şubat 2025 tarihleri ​​arasında izleyici rekorları kırarak geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Dan Erickson’ın yaratıcısı olduğu ve Ben Stiller’ın yönetmenliğini üstlendiği Severance, tam üç yıl önce yayına girmiş ve kısa sürede Apple TV+’ın orijinal yapımları arasında öne çıkmıştı. Halihazırda ikinci sezonu yayınlanmaya devam eden dizi, ilgi çekici hikayesi ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla adından sıkça söz ettirdi.

Şimdiye kadar hiç duymayanlar için Apple’ın sevilen dizisi, çalışanların kişisel anılarını profesyonel anılarından tamamen ayıran bir cerrahi prosedüre tabi tutulduğu Lumon Industries adlı bir şirkette çalışanların hikayesini konu alıyor.

İlgi çekici konusu, çarpıcı estetiği ve akılda kalıcı performanslarıyla dizi sadık bir izleyici kitlesine hitap ediyor. İlk ve ikinci sezon arasında geçen yaklaşık üç yıllık uzun bekleyiş, hayranların beklentilerini daha da artırdı. Artık izleyiciler her yeni bölümü ayrıntılı bir şekilde analiz etmeye ve Lumon’un sırları hakkında teoriler üretmeye başladı.

Severance 2. sezonu heyecan yarattı

17 Ocak tarihinde yayınlanmaya başlayan ikinci sezon sadece yüksek beklentileri karşılamakla kalmadı, aynı zamanda dizinin popülaritesini daha da artırdı. Daha fazla izleyiciye ulaşmayı başaran yapım, haftalık olarak yayınlanan bölümler sosyal medyada hararetli tartışmalara yol açıyor.

Öte yandan Severance’ın etkisisin dış sıralamalara da yansıdığını belirtelim. Dizi, 13 Ocak haftasında Nielsen’in En İyi 10 Orijinal İçerik listesinde dördüncü sıraya yükselerek yalnızca Apple TV+’da değil, aynı zamanda küresel eğlence dünyasında da gücünü kanıtladı.

Reklam filminde Apple CEO’su Tim Cook oynamıştı

Ocak ayında yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Severance ilginç bir reklam filmiyle tanıtım gerçekleştirdi. İzlenme rekorları kıran dizinin tanıtımında Apple CEO’su Tim Cook da yer aldı. Başarılı yönetici, popüler dizi için kamera karşısına geçti.

Severance’ın “Tim C.” adlı tanıtım filminde yer alan Tim Cook, Lumos binasına giren bir çalışan olarak ekrana yansıyor. Tıpkı dizideki karakterlerde olduğu gibi Apple CEO’su da binadan içeri girerken dış dünyadaki kimliğini kapıda bırakıyor ve Tim C.’ye dönüşüyor.