Apple sürpriz bir şekilde iPadOS 17.7.7 dağıtımını durdurdu: İşte sebebi

Apple yakın zaman önce yayınlanan iPadOS 17.7.7 güncellemesinin dağıtımını aniden durdurdu.

Bazı kullanıcıların karşılaştığı ciddi performans ve pil problemleri sebebiyle güncellemenin fişi çekildi.

Apple'dan henüz resmi bir açıklama gelmese de şirketin bu hataları gidermek için yoğun bir şekilde çalıştığı söyleniyor.

Teknoloji devi Apple, bu hafta başında yayınlanan iPadOS 17.7.7 güncellemesini altıncı nesil iPad, 10.5 inç iPad Pro ve ikinci nesil 12.9 inç iPad Pro gibi iPadOS 18 ile uyumlu olmayan cihazlar için dağıtmayı sona erdirdi. Dolayısıyla kullanıcılar artık bu güncellemeyi, Yazılım Güncelleme bölümünde görünmesine rağmen yükleyemiyor.

Apple’ın bu hamlesi, kullanıcı güvenliğini ve sistem kararlılığını tehlikeye sokabilecek oldukça ciddi bir problem sebebiyle askıya alındı. Güncelleme bazı iPad’lerde beklenmedik sistem sorunlarına yol açıyor. Şirket şimdi bu sorunları düzeltmek için harekete geçmiş durumda.

iPad kullanıcıları çeşitli hatalarla karşılaşıyor

Şirket resmi olarak nedenini açıklamasa da Apple forumları, Reddit ve X gibi diğer platformlardaki çok sayıda rapor, kullanıcıların güncellemeden sonra uygulamalara giriş yapmada kalıcı sorunlar yaşadığını bizlere gösteriyor.

Kullanıcıların karşılaştıkları problemler arasında Wikipedia, Duck Duck Go, Letterboxd gibi uygulamalarda kimlik doğrulaması yapmak mümkün olmuyor. Kullanıcılar başarılı olduklarında tıpkı YouTube, X ve PayPal’da olduğu gibi oturumları kapatılıyor.

Ekran Süresini devre dışı bırakmak, MDM profillerini kontrol etmek, Safari çerezlerini etkinleştirmek, tüm ayarları sıfırlamak ve tam fabrika ayarlarına sıfırlamak gibi çeşitli çözümler deneyenler oldu. Fakat ne yazık ki bunlardan hiçbiri işe yaramadı.

Apple’ın bu sorunları gidermek için güncellemeyi duraklatmış olması muhtemel görünüyor. Şirketin önümüzdeki günlerde düzeltilmiş bir sürüm yayınlaması bekleniyor.

Aynı zamanda iPadOS 17.7.7’nin, iPadOS 18.5’in ardından güvenlik açıklarını kapatmak amacıyla yayınlandığını da hatırlatmakta fayda var.

Apple, iOS 19 üzerine çalışmaya devam ediyor

Şirketin bir diğer odak noktası ise yeni işletim sistemi iOS 19 olarak biliniyor. İlk kez Haziran ayındaki WWDC25 etkinliğinde tanıtılacak olan yazılım, kullanıcılar için ilgi çekici bir dizi yeniliğe ev sahipliği yapacak.

Öte yandan Apple’ın üç eski iPhone modeli için güncellemeyi desteklemeyeceği ortaya çıktı. Söylentilere göre iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max cihazları ne yazık ki iOS 19’a ulaşamayacak.

iOS 19 güncellemesini çalıştıracak modeller şunlar olacak: