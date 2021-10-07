Apple’dan Steve Jobs’ın 10. ölüm yıldönümüne özel video

Apple, Steve Jobs’ın 10. ölüm yıldönümünü için hazırladığı duygusal videoyu paylaştı. “Celebrating Steve” (“Steve’i Kutlamak”) adlı videoda Steve Jobs’ın geçmişten bugüne ilham veren bazı konuşmalarına ve fotoğraflarına yer verildi.

Yaklaşık 3 dakikalık kısa film formatındaki anma videosunda, Steve Jobs’ın hayatındaki önemli anları, ilham veren konuşmaları, eski fotoğrafları, yeni ürün tanıtımlarındaki tarihi anlar gösteriliyor.

Hayatı boyunca en mükemmel ürünü tasarlamak için çabalayan, gelecek vizyonu ile teknoloji dünyasına yön veren ve bu sayede tarihe adını altın harflerle yazdıran Steve Jobs, kanser sebebiyle 56 yaşında (5 Ekim 2011’de) hayata gözlerini yummuştu.

Apple’ın ortak kurucularından olan Steve Wozniak ile birlikte olan fotoğraflarından ilk iPhone modelinin tanıtımına kadar birçok önemli anın paylaşıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.