İlk iPhone modeli 17 yıl önce tanıtıldı! İşte dönemine göre fark yaratan özellikleri

İlk iPhone modeli hiç şüphesiz ki yalnızca Apple şirketinin tarihi adına değil, teknoloji tarihine yön veren bir gelişmeydi. Günümüzde tüketiciler Eylül ayında piyasaya duyurulacak olan iPhone 16 modelini beklemeye devam ederken, bundan tam 17 yıl önce Steve Jobs görkemli bir lansman ile birinci nesil iPhone’u tanıttı. Bu lansman 29 Haziran 2007 tarihinde gerçekleşti ve o günden sonra mobil cihazlar adına adeta bir devrim yaşandı.

Steve Jobs’un unutulmaz lansman performansı halen daha akıllardan çıkmazken, bu tanıtımdan etkilenen binlerce teknoloji tutkunu Apple mağazalarının önüne adeta akın etti. O güne dair paylaşılan fotoğraflarda bazı kişilerin Apple mağazası yakınında kamp bile kurduğu biliniyor. Henüz resmi olarak raflara gelmeden önce bile inanılmaz bir şöhrete sahip olan bu telefon tam anlamıyla günümüzü şekillendirdi.

Apple ilk haftada 270 bin iPhone sattı

Apple hayranlarının ilk iPhone cihazına göstermiş olduğu olağanüstü ilgi başlangıçta yerel yetkili makamlar adına endişeye sebep oldu. Bu duyurudan yakın bir zaman önce gerçekleşen PlayStation 3 lansmanında şok edici olaylar meydana gelmişti. PS3 lansman satışları çok sayıda hırsızlık ve çatışma olayını da beraberinde getirdi. Bu nedenle yetkililer benzer bir vaka yaşanmaması adına ekstra önlemler aldı.

Sonuçlar ise Apple için son derece pozitif oldu. Şirket henüz ilk haftada yaklaşık 270 bin iPhone satmayı başardı. 1 milyon barajına ulaşmak ise fazla uzun sürmedi. 74 günde milyonluk satış elde eden cihaz her geçen gün daha fazla tüketiciyle buluştu. Kullanıcılar için adeta bir “prestij” unsuru haline gelen ürün, 2008 yılının Ocak ayına geldiğimizde ise 4 milyon satışı aştı.

İlk iPhone hangi özelliklere sahipti?

iPhone’un piyasaya çıkmasıyla birlikte mobil cihaz üreticileri tüketicilerin ilgi ve beklentisine ayak uydurmak için Apple’ın izinden gitti. Dönemin standartlarına göre oldukça üst seviye bir donanım ortaya koyan model 480×320 piksel çözünürlük kalitesine sahip 3,5 inç TFT ekranla geldi.

4 ve 8 GB dahili depolama alanı seçenekleriyle raflara gelen ürün, 2008 yılında ise tüketicilerin isteği doğrultusunda 16 GB’lık bir sürüme daha sahip oldu. Ön kamerası bulunmayan cihaz arkada ise 2 MP’lik bir ana kamera barındırıyordu. Cihazın pil kapasitesi ise 1.400 mAh olarak karşımıza çıktı.

499 dolardan başlayan fiyatlarla tüketicilere sunulan ilk iPhone modelinin üretimi 15 Temmuz 2008 tarihinde durduruldu. Yeni nesil model piyasaya sürülene kadar cihaz toplamda 6 milyondan fazla satış gerçekleştirerek başarısını ispatlamış oldu.

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