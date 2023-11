Darren Aronosfky, Elon Musk’ın hayatını anlatan bir film çekecek

X (eski adıyla Twitter) platformunun sahibi, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk teknoloji dünyasının tartışmalı isimleri arasında yer alıyor. Şu ana dek hakkında pek çok belgesel çekilen tecrübeli iş insanı, şimdi ise bir sinema filmi ile karşımıza çıkacak. Variety’nin haberine göre A24 yapım şirketi, ünlü yönetmen Darren Aronofsky tarafından çekilen bir Elon Musk biyografisi hazırlıyor.

Şimdiye kadar Pi, Requiem for a Dream, The Fountain, The Wrestler, Black Swan, Noah, Mother! ve The Whale gibi eleştirmenlerden övgü dolu yorumlar toplayan sinema filmleri ile hayranları karşısına çıkan Darren Aronofsky, Elon Musk filminin başındaki isim olacak. Öte yandan Everything Everywhere All at Once, Uncut Gems, Lady Bird, Moonlight, The Lighthouse, Midsommar, Ex Machina ve Hereditary gibi pek çok ödüllü yapıma imza atan A24 yapım şirketinin varlığı, filmin sanatsal bir ağırlığa sahip olacağının ipuçlarını veriyor.

Elon Musk filmi Walter Isaacson’ın yazdığı biyografiden uyarlanacak

Elon Musk’ın hayat hikayesini konu alacak olan yeni sinema filmi, Walter Isaacson tarafından kaleme alınacak biyografi kitabından uyarlanacak. Bu noktada Isaacson’ın daha önce yine tartışmalı bir teknoloji figürü olarak bilinen eski Apple CEO’su Steve Jobs’un biyografi kitabını da yazmıştı. Bu kitap, Danny Boyle tarafından yönetildi ve Michael Fassbender’in başrol performansıyla adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Şimdi benzer bir etkinin Musk filminde de görülmesi bekleniyor. Fakat şimdilik ne yazık ki senaryoyu kimin yazacağı açıklanmadı.

Aronofsky’nin çekeceği Elon Musk filmi için henüz planlanmış bir vizyon tarihi bulunmuyor. Ayrıca filmin sinema perdelerinde mi gösterileceği, yoksa dijital bir platform ile mi anlaşılacağı da henüz belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Darren Aronofsky daha önce Elon Musk hakkında ne söylemişti?

2015 yılında ünlü yönetmen Darren Aronofsky, bir Elon Musk biyografisi çekmek istediğini dile getirmişti. The Playlist’e yapmış olduğu açıklamada tecrübeli sinemacı şu ifadeleri kullanmıştı: