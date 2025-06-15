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    Apple mağazasında hırsızlık: Çalınan iPhone’lar kendi kendini kilitliyor

    Los Angeles'taki protestolar sırasında bir Apple mağazasından çok sayıda iPhone çalındı. Çalınan iPhone'lar uzaktan devre dışı bırakıldı.
    • ABD, Los Angeles'ta protestolar esnasında Apple mağazasında büyük bir soygun gerçekleştirildi.
    • Çalınan telefonlar uzaktan Apple tarafından devre dışı bırakıldı.
    • Apple'ın uyguladığı özel güvenlik sistemi büyük bir dikkat çekti.

    Teknoloji devi Apple bu haftaki protestolar sırasında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir mağazadan çalınan ekranlı iPhone’ları uzaktan devre dışı bıraktı. Hırsızlıktan sonra cihazlar, ekranda takip edildiklerine ve geldikleri mağazaya iade edilmeleri gerektiğine dair bir mesaj göstermeye başladı.

    Reddit’te bir kullanıcı, telefonların zaten devre dışı bırakıldığını ve ekranda izleme uyarısının göründüğü bir video yayınladı. Olay hafta içi Los Angeles’taki Apple Tower Theater mağazasında gerçekleşti. Apple’ın mağaza vitrinlerinde sergilediği cihazlarda kullandığı özel güvenlik sistemi dikkat topladı.

    14 kişi tutuklandı

    Business Insider tarafından aktarılan bilgilere göre online olarak yayınlanan raporlara ve görsellere göre mesajda şunlar yazıyordu:

    “Lütfen Apple Tower Theatre’a geri dönün. Bu cihaz devre dışı bırakıldı ve takip ediliyor. Yerel yetkililer uyarılacak.”

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    Apple mağazası, Los Angeles’taki protestolar sırasında yağmalanan veya hasar gören en az 23 işletmeden biriydi. Yerel polis olayların ardından 14 kişiyi tutukladı.

    Every Apple device stolen from the Apple Store in Downtown Los Angeles last night is now sounding an alarm saying it should be returned
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    Gösteri ünitelerinde bu tür uzaktan kilitleme durumuyla daha önce de karşılaşmıştık. 2020 yılında George Floyd’un ölümünün ardından gerçekleşen protestolar sırasında, internet kullanıcıları aynı güvenlik sisteminin fotoğraflarını paylaştı.

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    Ortaya çıkan detaylara göre Apple mağazalarındaki masalarda sergilenen iPhone’larda son tüketicilere dağıtılan iOS’tan farklı özel bir işletim sistemi kullanılıyor.

    Bu yazılım Apple’ın muhtemelen coğrafi sınırlamaya dayalı güvenlik önlemleri uygulamasına olanak tanıyor. Sistem birisi yetkisiz bir şekilde cihazı mağazadan çıkarır çıkarmaz cihazı devre dışı bırakıyor. Cihaz engellendiğinde ise çalışmaz hale geliyor.

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    Çalınan iPhone’lar nasıl bulunur?

    iPhone’unuzun çalınması halinde kolaylıkla cihazınızın konumuna ulaşmanız mümkün. “iPhone’umu Bul” özelliğini kullanarak telefonunuzun tam konumunu harita üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

    Bunun için iCloud.com/find adresini ziyaret etmeniz ve Apple kimliğinizle giriş yapmanız gerekiyor. “Tüm Aygıtlar” bölümünden kayıp iPhone cihazınızı seçin.

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    Ardından “Ses Çal” (cihaz yakındaysa sesle bulabilirsiniz), “Kayıp Modu” (cihazınızı kilitleyip mesaj bırakabilirsiniz) veya “iPhone’u Sil” (telefonunuzdaki tüm verileri uzaktan silebilirsiniz) seçeneklerini kullanabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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