Apple, iOS 17 Public Beta 4 yazılımını sundu

Geçen hafta iOS 17 Public Beta 3 yazılımını duyuran teknoloji devi Apple, iOS 17 Beta 4 güncellemesi ile karşımıza çıktı. iPhone akıllı telefonlar için gelen yeni işletim sistemi güncellemesinin birçok önemli sorunu çözdüğü belirtildi. Şu anda yalnızca Beta programına kayıtlı olan kullanıcılara açık olan yazılım, kablosuz olarak indirilebilir.

Yeni iPhone güncellemesi, esasen pek fazla bir yeniliğe ev sahipliği yapmıyor. Güncelleme öncelikli olarak, kullanıcıların şikayet ettiği birtakım sorunları mercek altına alıyor. Hatırlayacak olursanız, geçen hafta yayınlanan Beta 3 yazılımı ile iPhone akıllı telefonların çağrı ekranı yepyeni bir tasarıma kavuşmuştu. Fakat pek çok kullanıcının bu değişiklikten şikayet etmesiyle beraber Apple geri adım attı.

Arama reddetme butonu yeniden merkeze alındı

iOS 17 Beta 4 yazılımını yükleyen kullanıcıların fark ettiği ilk değişiklik, arama reddetme butonunun yerinin değiştirilmesi oldu. 9to5Mac’in haberine göre, daha öncesinde ekranın sağ alt köşesinde bulunan bu özellik, son güncellemeden sonra yeniden orta tarafta konumlandırılmış durumda.

Bazı kullanıcılar, iOS 17 Beta 3 sürümünü yükledikten sonra çağrı reddetme butonuna erişmekte zorlandıklarından şikayet ediyorlardı. Hatta görüşmeden sonra telefonu kapatmayı unutma tehlikesiyle karşılaşanlar bile olmuştu. ABD’li teknoloji devi ise müşterilerinden gelen serzenişleri geri çevirmeyerek, iPhone cihazlarının çağrı ekranını tekrardan revize etti.

Elbette ki yeni iOS güncellemesiyle gelen özellikler sadece bununla sınırlı değil. Apple, Mesajlar uygulamasıyla ilgili şikayet edilen bir sorunu da mercek altına aldı. Daha öncesinde iMessage’dan Fotoğraf Gönderme seçeneği, uygulamanın sol alt köşesindeki “+” simgesine tıkladıktan sonra açılan menüde alt sıralarda kaldığı için kullanıcılar erişmekte zorluk çekiyordu. Ancak artık “+” düğmesine basılı tutunca doğrudan fotoğraf seçici açılıyor ve bu sayede kolaylıkla resim paylaşımı yapabiliyorsunuz.

Yeni iOS güncellemesi, Apple’ın Beta programına kayıtlı olan geliştiriciler ve standart kullanıcılar için test amacıyla kademeli bir şekilde sunuluyor.

iOS 17 ne zaman yayınlanacak?

Apple her sene olduğu gibi iOS’un yeni sürümünü Eylül ayında piyasaya sürecek. Hatırlatmak gerekirse, iOS 16 geçtiğimiz sene 12 Eylül tarihinde indirmeye sunulmuştu. Apple güncelleme takvimine bağlı kalırsa, iOS 17’nin tahminen Eylül ayının ortalarında destekleyen iPhone modelleri için kullanıma sunulması bekleniyor.

iOS 17 alacak telefonlar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: