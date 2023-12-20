Hata düzeltmelerine odaklanan iOS 17.2.1 güncellemesi yayınlandı

Teknoloji devi Apple, çoğunlukla hata düzeltmelerine odaklanan yeni iOS 17.2.1 güncellemesi ile karşımıza çıktı. Bunun yanı sıra şirketten iPadOS 17.2.1 ve macOS Sonoma 14.2.1 güncellemeleri de yayınlandı. iPhone, iPad ve Mac modelleri için birçok önemli güvenlik düzeltmesi sunan şirket, aynı zamanda bu cihazlara bir dizi yeni özellik de kazandırdı.

Apple pek çok kullanıcının alışık olduğu üzere yeni işletim sistemi sürümleri yayınlamadan önce cihazları için pratik düzeltmeler sunan ara güncellemeler getiriyor. iOS 17.3, iPadOS 17.3 ve macOS 14.3 yazılımlarını Ocak ayında piyasaya sunacağı tahmin edilen şirket, bazı önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik odaklı iyileştirmeler için daha fazla beklemedi. İşte yeni güncellemenin tüm detayları…

iOS 17.2.1 ile iPhone’lara gelen yenilikler

iOS 17.2’deki hataları düzeltmek için gelen yeni yazılım güncellemesi ile birlikte Apple, iPhone’lara yeni özellikler kazandırmayı da ihmal etmiyor. Güncellemenin sürüm notlarına göre Journal uygulamasında birçok yenilik sunuluyor. Journal’a Touch ID ya da Face ID ile kilitleme seçeneği ve iCloud entegrasyonu getiriliyor.

iPhone 15 Pro ve Pro Max’te yer alan eylem düğmesi için Çeviri seçeneği sunulurken, ayrıca yine bu cihazların kameralarında önemli iyileştirmeler yapılıyor. Uzamsal video desteği kazanan modeller aynı zamanda uzaktaki küçük nesneleri çekerken telefoto kameranın odaklama hızını iyileştiriyor.

iOS 17.2.1 güncellemesi ile birlikte Mesajlar ve Hava Durumu uygulamaları için bazı pratik yenilikler sunan şirket, ayrıca birçok hata düzeltmesi yayınlıyor. Bu düzeltmeler arasında şu maddeler karşımıza çıkıyor: