Apple duyurdu: iOS 17 Public Beta 5 çıktı

ABD’li teknoloji şirketi Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) lansmanı sırasında tanıttığı iOS 17 işletim sistemi için heyecan verici bir güncellemeyle daha karşımıza çıktı. Geçtiğimiz günlerde iOS 17 Public Beta 4 yazılımını duyuran iPhone üreticisi, bugün itibarıyla da iOS 17 Public Beta 5 güncellemesini kullanıcılarına sundu.

iOS 17’nin beşinci beta sürümü bir dizi kullanıcı deneyimini iyileştiren ve işlevselliği artıran değişiklikleri beraberinde getiriyor. Yeni iPhone güncellemesi ile birlikte, beta programına kayıtlı olan üyelerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri gerçekleştiren Apple, aynı zamanda kullanıcılarının çok şikayet ettiği birtakım sorunları da çözüme kavuşturmuş durumda.

iOS 17 Public Beta 5 ile gelen yenilikler

Bir önceki beta sürümünde yapılan bir değişiklik, kullanıcıların Arama Sonlandır düğmesinin konumunu merakla beklediği bir konuydu. Hatırlatmak gerekirse, Apple, iOS 17 beta 5 ile birlikte Arama Sonlandır düğmesinin yerini değiştirmişti. Daha önceki beta sürümlerinde sağ tarafa taşınan bu düğme, gelen tepkiler üzerine Geliştirici Beta 6’da tekrar merkeze alınmıştı.

Macworld’un haberine göre, yeni iPhone güncellemesi ile genişletilmiş tuş takımı görünümündeyken Arama Sonlandır düğmesi artık ekranın ortasında gözükecek şekilde yeniden tasarlandı.

iOS 17 Public Beta 5 ile gelen bir diğer önemli güncelleme de, sessiz modun çalışması sırasında yaşanan bir hatanın düzeltilmesi oldu. Bir önceki beta sürümünü yükleyen bazı kullanıcılar, yan taraftaki sessiz mod düğmesi ile telefonu sessize aldıklarında dokunsal geri bildirim (haptic feedback) özelliğinin çalışmadığını bildirmişlerdi. Apple bu sorunu da çözüme kavuşturduğunu duyurdu.

Apple tarafından yapılan bu yenilikler ve hata düzeltmeleri, iOS 17’nin kullanıcı dostu ve daha işlevsel bir kullanıcı deneyimi sunma hedefinin bir parçası olarak karşımıza çıktı. Öte tarafta, hatırlatmakta fayda var ki, beta sürümlerinde mevcut olan özelliklerin tamamı henüz test aşamasında bulunuyor ve iOS 17’nin final sürümüyle birlikte değişebilir veya hiç yayınlanmayabilir.

iOS 17’nin Eylül ayının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Eğer yeni iPhone işletim sistemini ilk denemek isteyenlerdenseniz, halka açık beta test programına kaydolabilirsiniz. Beta sürümünü yükleme süreci iOS 16.4 ile birlikte değişmişti. Yeni süreç artık şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Apple’ın Beta Programı sayfasına giderek, “Kaydol” seçeneğine tıklayın ve Apple Kimliğiniz ile kaydolun. Beta Yazılım Programı’na giriş yapın ve kullanmış olduğunuz iPhone cihazınızı kaydettirin. Bu adımı tamamladığınızda cihazınız beta sürecine dahil edilmiş olur. Ardından Ayarlar uygulamasını açın ve “Genel” seçeneğine dokunun. Sonrasında ise “Yazılım Güncelleme” seçeneğine tıklayın. Yazılım Güncelleme bölümünde, “Beta Güncellemeleri” bölümünü bulun. Burada “iOS 17 Public Beta” seçeneğini seçerek beta sürümünü yüklemeye başlayabilirsiniz.

iOS 17 alacak telefonlar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: