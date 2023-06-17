Apple dünyanın en değerli markası oldu

2023’ün en değerli markaları belli oldu. Kantar BrandZ tarafından yayımlanan rapora göre ABD merkezli teknoloji devi Apple, 880.45 milyar dolarlık devasa değeri sayesinde sıralamada zirvede kendine yer buldu. Marka, son birkaç yıldır piyasadaki bu etkileyici konumunu muhafaza etmeye devam ediyor.

Apple en değerli şirket unvanına sahip olurken, 557 milyar dolarlık değeri ile Google ise ikinci basamakta karşımıza çıkıyor. Üçüncülüğü ise Bill Gates’in kuruculuğunu üstlendiği ve şu anda Satya Nadella’nın CEO koltuğunda oturduğu Microsoft üstleniyor. Microsoft’un 501 milyar dolarlık değerine karşılık dördüncü sıradan onu takip eden Amazon ise 468 milyar dolarla listede bulunuyor.

2023’ün en değerli markaları açıklandı

Kantar BrandZ’nin hazırladığı rapora göre 2023’ün en değerli markaları arasında ilk 100’de yer alan şirketlerin toplamı, 2022 yılı endeksine göre yüzde 20 düşüş ile 6,9 trilyon dolarlık değere sahip oldu. Listenin ilk 10 basamağında karşımıza çıkan markalar şu şekilde açıklanıyor:

Apple (ABD – 880,45 milyar dolar) Google (ABD – 557 milyar dolar) Microsoft (ABD – 501 milyar) Amazon (ABD – 468 Milyar Dolar) McDonald’s (ABD – 191 milyar dolar) Visa (ABD – 169 Milyar Dolar) Tencent (Çin – 141 milyar dolar) Louis Vuitton (Fransa – 124 milyar dolar) MasterCard (ABD – 110 milyar dolar) Coca-Cola (ABD – 106 milyar dolar)

Listenin ilk 10 basamağında karşımıza çıkan markalar arasında 5 tanesi, teknoloji şirketi olarak göze çarpıyor. Teknoloji dünyasıyla bağlantısı olmayan markalar arasında ise en büyük marka, 191 milyar dolarlık değeriyle beşinci sıradaki McDonald’s oluyor. Altıncı sırada Visa, 169 milyar dolarla karşımıza çıkıyor. Sekizinci sırada Fransız moda devi Louis Vuitton, 124 milyar dolar değere sahip. 110 milyar dolarlık MasterCard dokuzuncu, 106 milyar dolar değeriyle Coca-Cola ise onuncu sırada bulunuyor.

Kantar BrandZ’in direktörü Martin Guerrieria, 2023’ün en değerli markaları raporuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Bu yılın sonuçları, katma değerdeki düşüşe rağmen, aslında 2008 küresel mali krizinin ardından başlayan ve 2020’de pandeminin başlangıcına kadar devam eden markalar için uzun vadeli büyüme eğiliminin bir devamı niteliğinde. Dalgalanma ve küresel makroekonomiden büyük bir etki görmesine rağmen, tüketicilerin markalara bakış açısının çok daha istikrarlı olduğunu kanıtladı.”

2023’ün en iyi markaları arasında ilk 100 basamakta kendine yer bulan Airtel ve Pepsi, 2022’ye kıyasla en yüksek değer artışı sağlayan şirketlerden ikisi olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.