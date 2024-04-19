Apple App Store, Çin’de WhatsApp, Threads, Telegram ve Signal’i kaldırdı

Teknoloji devi Apple, Çin hükümetinin ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle aldığı bir karar sonrası WhatsApp, Threads, Telegram ve Signal gibi popüler uygulamaları App Store platformundan kaldırdı. Mağazaya veda eden uygulamalardan iki tanesi Mark Zuckerberg’in sahibi olduğu Meta şirketine ait. Ancak yine de Meta’nın Instagram, Facebook ve Messenger gibi uygulamaları platformda yer almaya devam ediyor.

Teknoloji dünyasında şaşkınlık uyandıran gelişme bugün Apple tarafından da resmi olarak doğrulandı. Çin hükümeti kendi kurallarına uymayan yabancı hizmetlere yönelik baskını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Çin Siber Uzay Dairesi konuya ilişkin verdiği ayrıntılarda, söz konusu uygulamaların kaldırılmasının “ulusal güvenliği korumak” adına alınmış bir karar olduğunu ileri sürüyor.

WhatsApp, Threads, Telegram ve Signal neden Çin’de App Store’dan kaldırıldı?

Reuters’ın haberine göre Çin Siber Uzay Dairesi tarafından alınan karardan sonra Apple, listede yer alan uygulamaları App Store mağazasından kaldırdı. Ancak bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Apple’ın Çin hükümeti tarafından alınan karara katılmadığı ifade edildi. Şirket bu noktada Çin’le aynı fikirde olmasa bile, faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına uymak zorunda olduğu için karara uyum sağladığını bildirdi.

Şimdilik Çin hükümeti yasaklama kararına ilişkin pek fazla detay paylaşmadı. Ancak tahminlere göre alınan bu karar, geçen yıl yürürlüğe giren ve tüm başvuruların Çin hükümetine kaydedilmesini gerektiren yeni bir yasaya dayandırılıyor. 1 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe giren yasanın bugün itibariyle uygulanmaya başladığı görülüyor.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre Çin’de bulunan iPhone kullanıcıları hala daha cihazlarına WhatsApp ve Threads gibi uygulamaları yükleyip kullanmaya devam edebilecek. Fakat ne yazık ki uygulamalar artık App Store üzerinden değil, diğer dijital mağazalar üzerinden edinilebilecek. Öte yandan kullanıcıların Çin dışında başka bir konumdan hesabı olması durumunda da yine bu uygulamaları kurma şansına sahip olabilecekleri ifade edildi.

iPhone 16 serisi Çin’de Baidu yapay zekasıyla çalışacak

Bulunduğu ülkelerin yasalarına uyum sağlayarak yol izleyen teknoloji devi Apple, bilindiği üzere şu sıralar yeni amiral gemisi iPhone 16 serisi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen premium segment akıllı telefon ailesi, gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle öne çıkacak.

Ancak şirket bu noktada da yine Çin’e özel bazı değişiklikler gösterecek. iPhone 16 ailesinde karşımıza çıkacak yapay zeka yetenekleri, Çin pazarında küresel sürümden farklı olarak Baidu altyapısıyla gelecek.