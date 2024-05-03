Apple 2. çeyrek mali raporunu yayınladı! iPhone satışlarında düşüş yaşandı

Teknoloji devi Apple, yılın 2. mali çeyrek (1 Ocak – 31 Mart 2024) raporunu kamuoyuyla paylaştı. İlk çeyrekte 119,6 milyar dolarlık gelir sağlayan şirket, ne yazık ki ikinci çeyrekte aynı başarısını sürdüremedi. Üç aylık periyotta 90,75 milyar dolar kazanç sağlayan firma hayal kırıklığına uğradı.

Apple’ın ikinci çeyrek sonuçlarında görülen bu çarpıcı kayıp, özellikle de Çin pazarında düşüşe geçen iPhone satışlarına bağlanıyor. Akıllı telefon satışlarında beklenen büyümeyi göremeyen şirket, buna rağmen yine de Hizmetler bölümünde rekor bir gelir sağladı.

Apple pazardaki sıkıntılara rağmen dengeyi yakaladı

The Wall Street Journal’ın 86,15 milyar dolarlık gelir beklentisini aşmayı başaran Apple şirketi, geçen yılın aynı döneminde yüzde 44,3 olan brüt kar marjını yüzde 46,6 seviyesine çıkardı.

iPhone satışları geçen yılın aynı dönemine göre 5 milyar dolar daha düşük bir gelir elde etti. Bu dönemde şirket, iPhone’lardan 45,96 milyar dolar gelir sağlayarak yüzde 10’luk bir kayıpla karşılaştı. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri pazarlarında iPhone satışları neredeyse aynı kalsa da Asya pazarında durumlar istenildiği gibi gitmedi. Çin ve Japonya pazarlarında iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesi yüksek satış rakamlarına ulaşsa da ne yazık ki bu pazarlarda şirketin satış hacmi oldukça zayıfladı.

Şirketin tablet serisi olan iPad ailesi, aksesuar cihazları ve Apple Watch serisinin de yer aldığı giyilebilir teknoloji ürünlerinde de benzer bir düşüş görüldü. Ancak yine de firma, diğer bölümlerden sağladığı gelirler sayesinde bu kaybı telafi etti.

Mac bilgisayarlar sayesinde gelirini dengeleyen Apple, bu alanda yüzde 3,9 oranında bir artış sağladı. Önceki dönemde 7,2 milyar dolar olan kazanç bu çeyrekte 7,45 milyar dolara yükseldi. Hizmetler bölümünde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 20,9 milyar dolardan yüzde 14,2 artışla 23,87 milyar dolar gelire ulaşıldı. Bu sayede firmanın Hizmetler bölümü rekor bir seviyeyi gördü. Analistlerden gelen tahminlere göre yıl sonuna kadar şirket, Hizmetler alanında 1,5 ila 1,6 trilyon dolar arasında bir gelir yakalayabilir.

Son olarak raporda yer alan bilgilere göre Apple daha önce yatırımcılar tarafından satın alınan hisseleri 110 milyar dolar değerle geri satın almaya başladı. Bu rakamlar şirke tarihinin en büyük işlemci hacmi olarak değerlendirilirken, temettü olarak bireysel hisse başına 0,25 dolar gelir elde edildiği ifade edildi.

Apple’ın CEO’su Tim Cook konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: