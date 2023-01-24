Android ve iOS’ta en sık çöken uygulamalar açıklandı

Pazar araştırma şirketi Uswitch, dikkat çekici bir raporla karşımıza çıktı. Şirket, Android ve iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ile tablet modellerinde en sık çöken uygulamalar hakkında önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Mobil cihazlarda en çok çökme problemiyle karşılaşan, kendi kendine kapanan ve kullanıcılardan çok sayıda şikayet toplayan uygulamalar sıralandı.

Uswitch’in gerçekleştirmiş olduğu araştırma, en çok indirme sayısına sahip olan mobil uygulamalar arasından analiz edildi. Şirket, bir ayda milyon indirmeye sahip olan uygulamaları, kesinti sayısına göre sınıflandırdı. Açıklanan bilgilere göre hata raporları, çevrim içi mağaza derecelendirmeleri ve Google aramaları raporlama sorunları gibi somut kanıtlar dikkate alındı. Bu başlıklar altında en yüksek sorun oranına sahip uygulamaların bir listesi oluşturuldu ve bunlar popülariteleriyle ilişkilendirildi.

En sık çöken uygulamalar listesinin zirvesinde Facebook var

Mobil uygulamaların ne kadar fazla indirme sayısına sahip olduysa, problemlerin ortaya çıkma eğiliminin de aynı şekilde artış göstereceğini ifade eden Uswitch, karşılaşılan durumun genel olarak kullanıcılar tarafından memnuniyetsizlikle sonuçlandığını belirtti. Yine de kullanıcıların bu uygulamalardan vazgeçmediği aktarıldı. Açıklanan rapor doğrultusunda en sık çöken uygulamalar şunlar oldu:

Facebook YouTube Twitter McDonald’s Tinder Uber Discord Amazon WhatsApp Instagram Spotify Twitch Telegram Gmail Snapchat

Yayınlanan rapora göre Facebook uygulaması, düşük derecelendirme sayısı ve kullanıcılardan gelen bir dizi şikayet nedeniyle listenin zirvesinde kendine yer buldu. Uygulamanın yüksek pil tüketimine sahip olduğu belirtilirken, aynı zamanda özellik eksikliği konusunda da sürekli olarak kullanıcılardan şikayet topladığı aktarıldı. Popüler sosyal medya platformu, arka planda pek çok görevi yerine getirdiği ve bu da daha az performansa sahip telefonlarda çökme problemlerine sebep olabileceği için, uygulamanın cihazlarda çok fazla bellek kapladığı vurgulandı.

En sık çöken mobil uygulamalar listesinin ikinci sırasında ise Google’ın popüler video servisi YouTube yer alıyor. Web platformunda pek çok kişi için rakipsiz olarak kabul edilen servis, ne yazık ki uygulama tarafında birçok şikayet alıyor. Web sürümüyle karşılaştırıldığında programın kararlılığı ve özellik eksikliği konularında kullanıcılar tepki gösteriyor.

Paylaşılan raporun üçüncü sırasında ise Twitter karşımıza çıkıyor. Hem iOS hem de Android işletim sistemli cihazlarda uygulamanın sürekli olarak çökme sorunu ile karşılaştığı aktarılıyor. Platform, listenin en çok şikayet alan uygulaması olarak öne çıkarken; indirme sayısı nedeniyle üçüncülüğü elde ediyor.

Uswitch’in duyurduğu listede McDonald’s uygulaması dördüncülüğü elde ederken, popüler flört uygulaması Tinder ise beşinci sıradan listeye giriyor. İlk 10’da yer alan uygulamalar arasında Uber, Discord, Amazon, WhatsApp ve Instagram gibi platformlar yer alıyor. Böylelikle Meta şirketinin listeye üç uygulamayla dahil olduğu göze çarpıyor.