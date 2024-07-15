Android 5 Lollipop için Google Play Services desteği resmen kesildi

Teknoloji devi Google, 10 yıllık işletim sistemi olan Android 5 Lollipop için Play Services desteğini bugün resmen sona erdirdi. Geçtiğimiz günlerde sizlere aktardığımız haberde bu cihazların artık güncelleme alamayacağını ifade etmiştik. 9to5Google’ın haberine göre şimdi resmi olarak doğrulanan bu gelişme, eski Android cihazlar için yolun sonuna gelindiğine işaret ediyor.

Bilindiği üzere Android 5 Lollipop işletim sistemi 2014 yılının Kasım ayında piyasaya sürülmüştü. 10 yıl önce Google tarafından yayınlanan yazılım bugün elbette ki eski şöhretini ciddi ölçüde kaybetti. Günümüzde yalnızca aktif cihazların yüzde 1’inde kullanılan güncelleme artık tamamen teknoloji tarihinin tozlu rafları arasına giriyor.

Android 5 Lollipop için yolun sonuna gelindi

Piyasaya çıktığı dönem oldukça ses getiren ve hatta Google’ın günümüzde halen geliştirerek devam ettirdiği Material Design tasarımını ilk kez karşımıza çıkaran bu yazılım ilerleyen yıllarda yeni güncellemelerin piyasaya çıkmasıyla birlikte eskimeye başladı.

Android işletim sistemli telefonlar zamanla aylık güncellemeler ve güvenlik yamaları almayı sonlandırsa da uzun süre daha Google Play Services desteğini korumaya devam ediyor. Bu hizmet cihazlardaki uygulamaların doğru ve tutarlı çalışması için oldukça büyük bir önem arz ediyor. Aynı zamanda bu desteğin kesilmesiyle birlikte kullanıcıların uygulamalar için yeni güncellemeler alamaması ve cihazların güvenlik özelliklerinden muaf tutularak daha savunmasız bir hale gelmesine yol açılıyor.

Dolayısıyla Android 5 Lollipop yazılımının Google Play Services desteğinin sona ermesi, artık o cihazların fişinin tamamen çekildiği anlamına geliyor. Şu anda yüzde 1’lik küçük bir kesim tarafından kullanılan yazılım, artık ne yazık ki kullanıcıların yeni bir cihaz satın almalarını gerekli kılacak. Aksi durumda kullanıcılar cihazlarından düzgün ve verimli bir şekilde yararlanamayacak. Fakat yine de cihazların verimsiz de olsa çalışmaya devam edeceğini belirtmekte yarar var.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Android KitKat yazılımı için desteğini sona erdiren Google, Android Lollipop için de aynı kararı uyguladı. Şirketin almış olduğu bu karar, firmanın kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmaya yönelik atılmış bir hamle olarak değerlendiriliyor. Şirket artık daha gelişmiş donanıma sahip cihazlar için yazılım geliştirmeye odaklanıyor.

Peki ya siz Android 5 Lollipop işletim sisteminin fişinin çekilmesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.