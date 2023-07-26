Android KitKat için yolun sonu geldi

Teknoloji devi Google, Play Services hizmetinin piyasada 10 yılını doldurmak üzere olan Android KitKat kod adıyla bilinen Android 14.4 işletim sistemini çok yakında desteklemeyi bırakacak. Ağustos ayından itibaren yazılım, artık Google’ın desteğinden mahrum kalacak.

Google’ın açıkladığı bilgilere göre Temmuz 2023 döneminde KitKat yazılımını etkin bir şekilde çalıştıran cihaz sayısı, tüm Android ekosisteminin yüzde 1’inden daha azına hitap ediyor. Yani zaten çoğu kullanıcının uzun bir süre önce bu işletim sistemini yeni sürümleriyle güncellediği biliniyor.

Android KitKat, Google Play Services desteğini kaybediyor

Mobil uygulamaları ve hizmetleri yönetip birbirlerine bağlamak için kullanılan yerel bir Android sistem aracı olan Play Services, arka planda çalışan Google bileşenleri sayesinde üçüncü taraf araçlarla şirketin kendi uygulamaları da dahil olmak üzere ekosistemde yer alan uygulamalar arasında senkronizasyondan sorumludur.

Bir Android cihaz, işletim sistemi güncellemeleri almayı durdursa bile Play Services’in yeni sürümlerini uzun bir süre daha almaya devam eder. Bu Play Services güncellemeleri, cihazda yüklü uygulamaların doğru bir şekilde çalışmasını sağlamaya hizmet sağlamaktadır.

Ancak ne yazık ki 10 yıllık bir işletim sistemi sürümü olan Android KitKat, artık Google Play Services desteğine sahip olmayacak. Hala daha bu yazılımı kullanmaya devam eden çok sınırlı bir kullanıcı grubu, yakında bu destekten mahrum kalacak.

Bilindiği üzere Google en son bir işletim sistemi için araç desteğini 2021 yılında Android 4.1 Jelly Bean ile sonlandırma kararı almıştı. O dönemde firma, yıllar boyunca devam eden desteği sürdürmenin, özel birtakım eforlar sarf edilmesi gerektiği için artık çok zorlu bir hale geldiğini ifade etmişti. KitKat sürümünün de benzer bir sebeple artık bu desteğe sahip olmayacağı düşünülüyor.

Android 4.4 olarak da bilinen KitKat sürümü 23.30.99 sürümünden sonra artık Google Play Services desteği alamayacak. Yani Ağustos ayından itibaren artık bu işletim sistemini kullanmaya devam eden kullanıcılar, Google’ın desteğine ulaşamayacak. Bu sorunla karşı karşıya kalmak istemeyen kullanıcıların bir an önce cihazlarını güncellemesi gerektiği belirtiliyor.

1 milyardan fazla cihazda indirilmişti

2013 yılında piyasaya çıkan Android KitKat, Google’ın mobil işletim sisteminin 11. sürümü olarak lanse edilmişti. Güncelleme, Android’in performans ve verimliliğini iyileştirmeye odaklanan bir sürüm olarak karşımıza çıkmıştı.

Güncellemeyle beraber hayatımıza giren özellikler arasında ise daha yüksek performans vaat eden bir çekirdek işlemci, daha az bellek tüketimi, daha uzun pil ömrü, yeni bir kullanıcı arayüzü tasarımı, yeni Google Now özellikleri ve kamera iyileştirmeleriyle karşılaşmıştık. Ancak ne yazık ki 1 milyardan fazla indirmeye sahip olan yazılım için artık yolun sonuna gelindi.