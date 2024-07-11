Google Play Services eski Android telefonlar için desteğini kesiyor

Google Play Services çok yakında Android Lollipop olarak da bilinen Android 5.0 işletim sisteminde çalışmayı kesecek. Günümüzde artık pek fazla aktif kullanıcıya sahip olmayan bu yazılım, kullanıcıların ya cihazlarını daha yeni modellerle değiştirmesi ya da yeni güncellemelerle yükseltmesi nedeniyle artık yavaş yavaş teknoloji tarihinin tozlu rafları arasına girmeye başlıyor.

9to5Google’ın haberine göre şu anda Android 5.0’ın kullanıcı sayısı toplam Android ekosisteminin yalnızca yüzde 1’ine tekabül ediyor. İlk kez resmi olarak 2014 yılının Kasım ayında kullanıcılara sunulan ve “Lollipop” adıyla renklendirilen işletim sistemi dönemine göre bir dizi ilgi çekici yeniliğe ev sahipliği yapıyordu. Fakat işletim sisteminin üzerinden 10 yıl geçmesiyle birlikte artık Google bu yazılımın fişini tamamen çekmeye karar verdi.

Google 10 yıllık işletim sistemi için üzücü haberi verdi

Google tarafından geliştirilen 10 yıllık işletim sistemi artık ne yazık ki Play Services desteğine veda ediyor. Uzun bir süredir uygulama geliştiricileri açısından büyük bir yük olarak görülen bu yazılım, aynı zamanda çift faktörlü kimlik doğrulama gibi bazı önemli araç ve kaynakların bakımının sorumluluğunun zorluğu yüzünden böyle bir kararla karşı karşıya geldi.

Bir süredir WhatsApp da dahil olmak üzere birçok uygulamanın desteklememeye başladığı Android 5.0 işletim sistemi Google Play Services hizmetine veda ettikten sonra bile normal bir şekilde çalışmaya devam edecek. Fakat kullanıcıların bu durumdan etkileneceği tek fark artık yazılımın yeni bir güncelleme almayacak olması olarak işaret ediliyor. Çok sayıda uygulamanın uyumluluk problemiyle karşılaşacağı bu gelişmeyle ilgili Google’dan da resmi bir açıklama geldi.

Bir Google sözcüsü, Android 5.0 (Lollipop) işletim sisteminin Google Play Services hizmetine veda etmesiyle ilgili olarak şu açıklamaya yer verdi:

“Android Lollipop ilk olarak neredeyse 10 yıl önce Kasım 2014’te piyasaya sürüldü ve o zamandan bu yana Android’e, Lollipop’ta bulunmayan birçok iyileştirme ve yenilikçi özellik ekledik. Bugün, Android Lollipop cihazlara yönelik Google Play Hizmetleri güncellemelerini, aktif Android cihazların yüzde 1’inden azını temsil ettikleri için sonlandırıyoruz. Lollipop cihazları çalışmaya devam edecek ancak yeni özellikleri ve önemli güvenlik güncellemelerini alamayacak ve bazı uygulamalarla uyumlu olmayabilir. Kullanıcıların en yeni özellikleri ve güvenlik geliştirmelerini alabilmeleri için Android’in daha yeni sürümlerine güncelleme yapmalarını önemle tavsiye ederiz.”

Peki ya siz Android Lollipop’un Google Play Services desteğini sonlandırma kararıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.