Google’ın geliştirdiği Android 15 işletim sistemi geliştirilmeye devam ediliyor. Şu anda Beta güncellemeleri ile uyumlu Pixel serisi akıllı telefon modelleri ve diğer markaların cihazları tarafından test edilen yazılım çok yakında kararlı sürümüyle karşımıza çıkacak. Beta güncellemeleriyle birlikte yeni işletim sisteminin nasıl bir performans ve deneyim sunacağına dair ilk ipuçları veriliyor. Şimdi ise Android 15 güncellemesi alacak Motorola telefonlar hakkında merak edilen ayrıntılar paylaşıldı.

Android 15 güncellemesinin Beta sürümlerini test eden ilk markalar arasında Google, Xaiomi, Nothing, OPPO ve OnePlus gibi firmalar yer alıyor. Motorola ise henüz yeni işletim sisteminin test aşamasını henüz cihazlarına getirmiş durumda değil. Fakat ortaya çıkan bilgiler, Motorola’nın hangi telefonlarının yeni güncellemenin nihai sürümünü destekleyeceğine ilişkin akıllarda soru işareti bırakan unsurları cevaplandırıyor. İşte detaylar…

Android 15 alacak Motorola akıllı telefonlar açıklandı

Google’ın bir önceki işletim sistemi olan Android 14’ün dağıtımını henüz tamamlamayan ve halen daha cihazlarına güncellemeyi getirmeye devam eden Motorola, Android 15 için de henüz Beta programını açmadı.

Merakla beklenen kararlı sürümün beklenenden daha geç çıkacağı düşünülüyor. Bu yılın Aralık ayında ya da 2025 yılının ilk çeyreğinde Android 15’i telefonlarına dağıtmaya başlayacağı tahmin edilen şirket, gecikmeli de olsa Google’ın yazılımını cihazlarına taşıyacak.

Gizmochina’nın haberine göre Motorola Razr 50 ve Edge 50 serisi akıllı telefon modelleri heyecanla beklenen güncellemeyi almaya hak kazacak ilk cihazlar arasında karşımıza çıkacak. Bu serilerin ardından ise şirket daha eski modellerine yazılımı dağıtacak. Android 15 alacak Motorola telefonlar şunlar olacak:

Motorola Razr serisi

Motorola Razr (2022)

Motorola Razr 5G

Motorola Edge serisi

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge Plus (2022)

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Moto serisi

Motorola Moto G84

Motorola Moto G73

Motorola Moto G54

Motorola Moto G53

Motorola Moto G23

Motorola Moto G14

Motorola Moto G13

Motorola Moto G Stylus 5G (2023)

Motorola Moto G Stylus (2023)

Motorola Moto G (2023)

Motorola Moto X40

Elbette ki yukarıdaki cihazların Android 15 güncellemesine hak kazanacağı henüz resmi olarak Motorola tarafından doğrulanmadı. Fakat güvenilir kaynaklardan gelen tahminler, bu modellerin mutlaka yeni güncellemeden yararlanacağına işaret ediyor.