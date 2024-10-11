Android 15 alacak Motorola telefonlar belli oldu

Android 15 güncellemesi alacak Motorola telefonlar belli oldu. Google tarafından geliştirilen yeni işletim sistemi, ortaya çıkan son raporlara göre Motorola’nın birçok akıllı telefon modelinde desteklenecek. Geçtiğimiz aylarda bu konuda farklı bir sızıntı internete düşmüştü. Şimdi ise eski raporlarda yer alan modellerin arasına farklı cihazlar da eklendi.

Güncelleme alacak Motorola modelleri arasında onlarca çok satan cihaz yer alıyor. Şirketin geliştirdiği Edge, Moto G, Razr ve ThingPhone serilerine ait birçok model yeni güncellemeden yararlanabilecek. Amiral gemisi telefonların yanı sıra listede ayrıca orta seviye telefon pazarına hitap eden seçenekler de bulunuyor.

Android 15 güncellemesi alacak Motorola modelleri

YTECHB’in haberine göre Android 15 güncellemesi alacak Motorola cihazlar belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Motorola web sitesini araştıran platform, markanın birçok cihazı için Android 15’in geldiğine dair onay buldu. Platforma göre işletim sisteminin yeni sürümünü alacak modeller şunlar olacak:

Motorola Edge:

Motorola Edge Plus 2023

Motorola Edge 2024

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra

Moto G:

Moto G Power 5G 2024

Moto G 5G 2024

Moto G Stylus 5G 2024

Moto G34 5G

Moto G35

Moto G45

Moto G55

Moto G75

Moto G85

Motorola Razr:

Motorola Razr 2023 (Razr 40)

Motorola Razr Plus 2023 (Razr 40 Ultra)

Motorola Razr 2024 (Razr 50)

Motorola Razr Plus 2024 (Razr 50 Ultra)

ThinkPhone:

ThinkPhone

ThinkPhone 25

Motorola güncelleme desteği konusundaki olumsuz imajını son dönemlerde değiştirmeye çalışıyor. Örneğin geçen Ağustos ayında şirket, 5 yıllık sistem güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik güncellemesi sunma vaadiyle Edge 50 Neo modelini piyasaya sürdü. Diğer yeni cihazlar da benzer güncelleme garantileriyle duyuruldu.

Fakat yine de ilk bakışta yukarıdaki liste kalabalık gibi görünse de doğru bir fikir edinmek için Motorola’nın bu yıl ve geçen yıl piyasaya sürdüğü cihazların sayısını hatırlatmakta fayda var. 2024 yılında şirket şimdiye kadar 25 cihaz ile karşımıza çıktı. Yukarıdaki listede ise yalnızca 21 model yer alıyor. Yani ne yazık ki bu yılki bazı telefonların yeni Android 15 güncellemesi için geri planda kaldığı görülüyor.

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