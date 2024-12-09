Anadolu Sigorta hacklendi mi? Küfürlü bildirimler tepki topladı

Anadolu Sigorta'nın mobil uygulamasından gece saatlerinde kullanıcılara küfürlü bir bildirim gönderildi.

Ayrıca kullanıcılara kripto para dolandırıcılığı ile ilgili mesajlar da yollandı.

Kullanıcılar uygulamadan gelen bu bildirimleri büyük bir şaşkınlıkla karşıladı.

Türkiye’deki ilk ulusal sigorta şirketi olarak bilinen Anadolu Sigorta hacklendi mi? Ülkemizin önde gelen sigorta firmaları arasında yer alan şirket, bugün skandal bir olayla karşımıza çıktı. Firmanın resmi mobil uygulamaları üzerinden tüm kullanıcılara küfürlü bildirim mesajları yollandı.

Ekşi Sözlük ve X (Twitter) gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden pek çok internet kullanıcısı, yaşanan bu tatsız olayla ilgili düşünce ve tepkilerini dile getirdi. Anadolu Sigorta’nın kullanıcılara küfürlü bildirim göndermesi, birçok insanın aklına şirketin hacklenmiş olabileceğini getirdi. Konuyla ilgili şirketten resmi bir açıklama geldi. İşte detaylar…

Anadolu Sigorta küfürlü bildirim olayı nedir?

Gece saatlerinde Anadolu Sigorta’dan gelen küfür ve hareket dolu bildirim mesajları sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Kullanıcılar durduk yere uygulamanın gönderdiği bu skandal bildirimin sebebini araştırmaya başladı. “Anadolu Sigorta hacklendi mi?” soru hızla sosyal ağlarda tartışma konusu haline geldi.

Gazeteci Bülent Mumay, Anadolu Sigorta uygulamasından kendisine gelen mesajı sosyal medyada yayınladı. Aşağıda yer alan ekran görüntüsünü paylaşan Mumay, “küfür yiyoruz gece gece…” ifadesiyle durumu özetledi.

Kullanıcılar bunun yanı sıra ayrıca kişisel verilerinin çalınmış olup olmadığını da merak ediyor. Yaşanan küfür ve hareket içerikli bildirim olayı, bazı kullanıcıların aklına şirketin bir hack skandalıyla karşı karşıya olduğunu getirdi.

Ayrıca yaşananlar ne yazık ki bununla da sınırlı değildi. Anadolu Sigorta mobil uygulaması üzerinden kullanıcılara başka mesajlar da yollandı. Bunlar arasında kripto para dolandırıcılığı ile ilgili bir mesaj da yer alıyordu.

Yukarıda yer alan ekran görüntüsünde, Anadolu Sigorta’nın bir “kripto para fırsatı” sunduğuna ilişkin metin yer alıyor. Kullanıcılara gönderilen bildirimde “Aşağıdaki hesaba 1.000 dolar gönderirseniz, 2.000 dolar geri göndereceğim. Bunu yalnızca 30 dakika boyunca yapıyorum” ifadelerine yer veriliyor.

Anadolu Sigorta açıklama yaptı

Anadolu Sigorta küfürlü bildirim skandalı ile ilgili resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklamada bulundu. Şirket bu açıklamada, yaşanan olayın mobil uygulama mesaj servisine yetkisiz erişimden kaynaklandığı belirtildi.

Müşterilere ait hesap ve kişisel bilgilerin herhangi bir tehlikeye uğramadığını dile getiren Anadolu Sigorta, geçici olarak Sigortam Cepte uygulamasındaki işlemleri durdurduklarını açıkladı. Sorunun en kısa sürede çözüleceği belirtildi.

Anadolu Sigorta’nın yaptığı tam açıklama metni şu şekilde oldu: