Amiral gemisi Xiaomi 15 serisinin fiyatları sızdırıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni Xiaomi 15 serisi için geri sayım başlarken, ortaya çıkan son raporlar ise üst düzey telefonların satış fiyatları hakkında bizlere önemli ipuçları sunuyor.

Her geçen gün yeni sızıntılarla karşımıza çıkmaya devam ederek beklentileri artıran Xiaomi 15 serisi, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 4 yonga setiyle piyasadaki en iyi telefonlar arasına kendini konumlandıracak.

Çok yakında piyasaya çıkacak cihazların resmi satış fiyatları henüz resmi olarak doğrulanmasa da son sızıntılarla birlikte bu konuda akıllardaki soru işaretleri nihayet ortadan kalkıyor. Peki ya Xiaomi 15 serisi fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

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Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro fiyatları belli oldu

Çinli haber kaynaklarından aktarılan bilgilere göre Xiaomi 15’in temel modeli iki farklı versiyonda satışa sunulacak. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olan cihaz yaklaşık 584 Euro karşılığında satılacak. Daha gelişmiş bir versiyon olarak karşımıza çıkacak 16 GB RAM ve 1 TB depolamalı seçenek ise yaklaşık 698 Euro fiyat etiketiyle sunulacak. Cihazın standart sürümü, performans canavarı teknik özellikleri ile kıyaslandığında son derece rekabetçi rakamlardan alıcılarla buluşacak gibi görünüyor.

Xiaomi 15 Pro fiyatları da yine iki farklı seçenek halinde listelenecek. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip versiyonun fiyatı yaklaşık 672 Euro ile 698 Euro arasında değişkenlik gösterecek, 16 GB RAM ve 1 TB depolamaya sahip en üst seviye versiyon ise yaklaşık 825 Euro karşılığında satılacak. Serinin “Pro” modeli, standart cihaza kıyasla daha yüksek donanımı da göz önüne alınarak, daha yüksek fiyatlarla tüketicilere sunulacak.

Bunun yanı sıra kanyaklar önceki modellere kıyasla fiyat artışının esas olarak yeni Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ve cömert depolama kapasitesinin altını çizdi. Yüksek performansa odaklanarak pazarı fethetmeye hazırlanan Xiaomi 15 serisi akıllı telefon ailesi şimdiden büyük bir beklenti oluşturmayı başardı.

Merakla beklenen Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinin bu yılın Ekim ayında piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Serinin en gelişmiş seçeneği olarak duyurulacak Xiaomi 15 Ultra modelinin ise Şubat 2025 döneminde piyasaya çıkması bekleniyor.

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