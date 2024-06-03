Xiaomi 15 serisi performans ve kamera yükseltmeleri ile fark yaratacak

Akıllı telefon portföyünü genişletmeye devam eden Xiaomi, kalabalık bir takvim planıyla tüketicilere yeni ürünlerini duyurmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda şirketin yeni katlanabilir telefonları Xiaomi Mix Flip ve Mix Fold 4 modellerini piyasaya sürmesi beklenirken, öte yandan Redmi çatısı altında K70 Ultra ve Redmi Note 14 serisinin de karşımıza çıkması bekleniyor. Tüm bunların yanı sıra şirket ayrıca yeni amiral gemisi telefon ailesi olan Xiaomi 15 modelleri üzerinde de çalışmalarına devam ediyor.

Şirketin yeni üst seviye akıllı telefon ailesi olarak piyasada boy gösterecek Xiaomi 15 serisi “yılın en iyi Android telefonları” arasında rekabet edecek. Ekim ayında piyasaya çıkması beklenen cihazlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Xiaomi 15 ve 15 Pro’nun merak edilen teknik özellikleri gün yüzüne çıktı.

Xiaomi 15 serisi teknik özellikleri belli oldu

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonları hem performans hem de kamera tarafında önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapacak. Digital Chat Station’ın iddialarına göre bu yenilikler, başta mobil fotoğrafçılar olmak üzere tüketicilerin ilgisini üzerinde toplamaya aday görünüyor. Peki ya Xiaomi 14 ve 14 Pro’dan neler bekleniyor? İşte detaylar…

Ortaya çıkan bilgilere göre yeni Xiaomi telefonları gelişmiş fotoğrafçılık yetenekleriyle adından sıkça söz ettirecek. 1/1,3 inç sensör boyutuna ve geniş bir diyafram açıklığına sahip olan 50 MP OmniVision ana kamera ile karşımıza çıkacak modeller, üçlü kamera kurulumuyla gelecek.

Serinin gelişmiş seçeneği olan Xiaomi 15 Pro’da daha iyi kamera yetenekleri sunulacak. İddialara göre bu cihaz, selefinde yer almayan bir periskop telefoto lensle karşımıza çıkacak. Kullanıcıların fotoğraf çekerken yakınlaştırma deneyimini artıracak bu unsur şimdiden büyük bir heyecan uyandırmış durumda.

Söylentilere göre seride yer alacak üçlü kamera kurulumunun tamamında 50 MP’lik lenslerden yararlanılacak. Bu durum hem ana kamera, hem de ultra geniş açılı ve periskop telefoto lensler için geçerli olacak.

Xiaomi 15 serisi akıllı telefon ailesinin bir diğer önemli fotoğrafçılık avantajı ise ultra düşük yansımalı nano ALD kaplama olacak. Bu sayede fotoğraf çekimi esnasında yansıma ve gölgeler ciddi oranda azaltılacak. Görüntü netliği ve tutarlılığı ise ön planda tutulacak.

Tüm bunların yanı sıra cihazlarda yer alacak Xiaomi AISP adlı yapay zeka destekli özellik sayesinde daha fazla üç boyutlu vurgu ve gölge detayı sağlanacak. Kullanıcılar için daha doğal bir alan derinliliği vaat eden işlev, fotoğrafların kalitesini artırmaya yardımcı olacak.

Snapdragon 8 Gen 4’e sahip ilk telefonlar olacak

Xiaomi 15 serisi modelleri yüksek performans vaadiyle rakiplerinin önüne geçecek. İddialara göre cihazlar hız ve enerji verimliliği konusunda olağanüstü bir deneyim sunan Snapdragon 8 Gen 4 çipiyle donatılacak. Öte yandan bu modeller, Snapdragon 8 Gen 4’e sahip ilk telefonlar olarak da fark yaratacak.

Xiaomi’nin yeni akıllı telefon ailesi bu yılın Ekim ayında piyasaya sürülecek. Merakla beklenen telefonlar ilk olarak Çin pazarında satışa çıkacak. Muhtemelen yıl sonuna doğru bu telefonları Türkiye de dahil olacak şekilde diğer ülkelerde görmemiz mümkün hale gelecek.

Son olarak yakın zaman önce ortaya çıkan bazı iddialarda, Xiaomi 15 Ultra’nın da mobil fotoğrafçılar için etkileyici kamera özelliklerine sahip olacağına işaret edildiğini de belirtmekte yarar var.

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