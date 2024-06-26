Amazon’dan Samsung Galaxy S24 için 8 bin TL indirim fırsatı

Samsung’un geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesi dünya çapında büyük bir satış başarısı yakaladı. Serinin bir önceki üyeleri olan Galaxy S23 ailesine göre rekor bir satış gerçekleştiren cihazlar, başta Galaxy AI yapay zeka yetenekleri olmak üzere güçlü özellikleriyle dikkatleri üzerinde topladı.

Premium seviye telefon satın almak isteyenler için son derece ideal bir seçenek olarak raflarda boy gösteren Samsung Galaxy S24 modeli kaçırılmayacak bir indirim fırsatıyla karşımıza çıktı. 8 bin TL’lik fiyat avantajı ile gelen serinin standart modeli, zarif tasarımı ve performans canavarı teknik özellikleri ile tüketiciler için öne çıkan bir seçenek oluyor. Peki ya Galaxy S24’ün indirimli fiyatı ne kadar? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

Samsung Galaxy S24 için kaçırılmayacak indirim avantajı duyuruldu

2024 yılının en iyi Android telefonları arasında pek çok kişiye göre zirvede yer alan Samsung Galaxy S24 şimdiye kadarki en büyük fiyat indirimlerinden biriyle karşımıza çıktı. Samsung’un resmi internet sitesinde cihaz 128 GB dahili depolama alanı ve 8 GB RAM kapasitesine sahip sürümüyle 42 bin 499 TL’den satılıyor. Cihazın 256 GB’lık versiyonu ise 46 bin 499 TL karşılığında elde edilebiliyor.

Amazon Türkiye tarafından gerçekleştirilen kampanya ile birlikte Samsung Galaxy S24 indirim avantajıyla dikkat uyandırıyor. Amazon’un internet sitesinde cihaz 128 GB depolama seçeneğiyle 34 bin 399 TL karşılığında tüketicilerle buluşuyor. Bu kampanyayla beraber tüketiciler için 8 bin 100 TL’lik bir fiyat ayrıcalığı sunuluyor. Öte yandan Amazon’da ilk alışverişte 100 TL’lik indirim promosyonu uygulanıyor. Bu sayede 8 bin 200 TL daha ucuz ödeyerek Samsung’un amiral gemisi telefonuna ulaşmanız mümkün kılınıyor.

Samsung Galaxy S24 teknik özellikleri

Boyutlar: 70,6 x 147 x 7,6 mm

70,6 x 147 x 7,6 mm Ağırlık: 168 gram

168 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,2 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,2 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Exynos 2400

Exynos 2400 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens

50 MP ana kamera, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 6E

5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 6E Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil

25 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 kullanıcı arayüzü

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