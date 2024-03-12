Samsung Galaxy S24 serisi Galaxy S23’ü geride bıraktı

Samsung kısa süre önce tanıttığı Galaxy S24 serisiyle şimdiden büyük bir başarı elde etti. Galaxy S24 serisi satışları etkileyici sonuçlar kaydederek tüketicilerin ilgi odağı haline geldi. Seride yer alan Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra modelleri, Counterpoint’in raporuna göre serinin bir önceki modellerinin de önüne geçerek çarpıcı bir yükseliş gösterdi.

Raporda yer alan bilgilere göre 28 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında Samsung Galaxy S24 serisi satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra satışlarının yüzde 8 oranında önüne geçti. Rapor, bu çarpıcı başarının Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ülkelerindeki olağanüstü artıştan kaynaklandığını bildirdi.

Samsung Galaxy S24 Ultra serinin en ilgi çeken modeli oldu

Yayınlanan raporuna göre serinin en çok ilgi gören seçeneği, aynı zamanda serideki en gelişmiş seçenek olan Samsung Galaxy S24 Ultra oldu. Seri satışlarının yüzde 52’sini üstlenmeyi başaran cihaz, yüksek fiyatına rağmen üst düzey teknik özellikleri sayesinde zirveyi kaptı. Serinin standart modeli olan Galaxy S24 yüzde 27 ile orta sırada yer alırken, ara seçenek olarak lanse edilen Galaxy S24 Plus ise yüzde 21’lik bir kullanıcı tabanına sahip.

Serinin en pahalı seçeneği Galaxy S24 Ultra, yüksek performansıyla diğer modellerden keskin bir şekilde kendini ayırıyor. Bilindiği üzere bu cihaz, seride Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipiyle donatılan tek seçenek olarak listeleniyor. Diğer modeller bölgeye bağlı olarak Snapdragon 8 Gen 3 ile Samsung’un geliştirdiği Exynos 2400 çipleri arasında farklılık gösteriyor.

Samsung’un yeni performans canavarı amiral gemisi telefonları, özellikle de ön sipariş sürecinde, ulaşmış olduğu bu çarpıcı başarının sinyallerini zaten vermişti. Lansman sonrası ilk üç hafta boyunca oldukça istikrarlı bir biçimde satışlarını artırarak yolunda ilerleyen şirket, bu süreçte Batı Avrupa’da Galaxy S23 serisine göre yüzde 28 oranında artış kaydetti. Güney Kore’de de başarısını katlayarak büyüten firma, buradaysa yüzde 22’lik artışa ulaştı.

Üst düzey özelliklere ev sahipliği yapan Galaxy S24 serisi, gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Mobil fotoğrafçılar için muazzam bir performans vaat eden şirket, düşük ışık koşulları altında bile etkileyici kareler elde etmenize olanak tanıyor.