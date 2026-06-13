Apple’dan dikkat çeken açıklama: “Siri AI asla sevgiliniz olmayacak”

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Apple yöneticileri Craig Federighi ve Greg Joswiak, yeni Siri'nin vizyonunu paylaştı.

Mevcut yapay zeka hizmetlerinin aksine Siri, kullanıcıları manipüle edecek ya da flörtöz bağlar kuracak bir yapıda olmayacak.

Şirket, yapay zekayı sanal bir arkadaş olarak değil, yalnızca üretkenliği artıran bir hizmet olarak konumlandırıyor.

Uzun süredir beklenen yapay zeka destekli Siri’yi nihayet bu ay resmen tanıdık. Apple tarafından WWDC 2026 etkinliğinde gerçekleştirilen heyecan verici bir sunumla duyurulan Siri AI kısa sürede büyük bir ilgi gördü. iOS 27 Beta ile beraber geliştiricilere sunulan hizmet, bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.

2013 yapımı Her (Aşk) filmine de konu olan “yapay zeka ile aşk” teması, yenilenen Siri’nin en çok tartışılan unsurlarından biri oldu. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Apple Yazılım Mühendisliği Başkanı Craig Federighi ve Pazarlama Başkanı Greg Joswiak, asistan hizmetinin net sınırlarını çizerek tartışmalara son verdi.

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Apple, Siri için romantizm kapılarını tamamen kapattı

Apple’ın Yazılım Mühendisliği Başkanı Craig Federighi ve Pazarlama Başkanı Greg Joswiak, WWDC’den sonra Mostly Human ile röportaj yaptı. Bu röportajda yeni Siri, çocuk güvenliği önlemleri ve Apple’ın yapay zeka stratejisiyle ilgili birçok konu ele alındı.

Mostly Human bir noktada Siri’yi sanal bir arkadaş olarak kullanmanın mümkün olup olmadığını sordu. Federighi, asistanın kullanıcılarla duygusal bir bağ kurmak için değil, günlük işlerde kullanıcılara yardımcı olmak için tasarlandığını açıklayarak kesin bir dille hayır cevabını verdi:

“Tam tersine, bildiğiniz gibi mevcut sohbet robotlarının çoğu büyük ölçüde etkileşim ve iltifat üzerine kurulu. Bir bakıma sizi kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Kendinizle ilgili şeyleri açığa çıkarmanızı teşvik edebilir ve bunu bir bağlantı kurmak için temel olarak kullanabilirler. Biz bunu tam tersi şekilde görüyoruz. Yani Siri’yi tasarladığımız şekilde, Siri gerçekten ‘Bakın, buraya gelme sebebim bu değil, değil mi? Size yardım etmek için buradayım. İşlerinizi halletmenize yardımcı olabilirim. Dünyayı öğrenmenize yardımcı olabilirim‘ demek istiyor. Ama Siri’yi romantik bir partner olarak etkileşime geçirmeye çalışırsanız, bunu yapmaya istekli değil. Yüzde yüz ilgisiz diyebilirim.”

MacRumors’un haberine göre Joswiak ayrıca yapay zekanın geliştirilmesinin, iPhone’da zaten mevcut olan özelliklerle doğal bir şekilde bütünleşecek şekilde tasarlandığını söyledi:

“Teknolojinin geri planda kalmasını seviyoruz, değil mi? Sadece yapmak istediğinize veya içeriğe odaklanıyorsunuz. Yapay zeka için de aynı şey geçerli. Yapay zekayı yapay zeka olsun diye kullanmıyoruz. ‘Bakın, yapay zeka kullanıyoruz‘ demek gibi bir durum söz konusu değil. Soru şu: Yapay zeka her şeyi nasıl daha iyi hale getiriyor? Ve bu da ürünlerimizi ve özelliklerimizi daha iyi hale getiriyor.”

Son olarak yöneticiler, kullanıcı korumasına verdiği önemi yineleyerek, yapay zekaya yaklaşımının tamamen gizliliğe odaklandığını açıkladı. Federighi’nin konuya ilişkin yorumları şu şekildeydi:

“Bence birçok insan iPhone’larının ne bildiği ile örneğin Apple’ın bir şirket olarak ne bildiği arasındaki farkı anlamakta zorlanıyor. iPhone’unuz size ait, değil mi? Verileriniz size ait ve sizin kontrolünüz altında telefonunuzda kalıyor ve Siri bunu sizin için kullanıyor.”

Son olarak “Siri AI nedir, ne işe yarıyor ve hangi cihazlarda kullanılabiliyor?” diye düşünüyorsanız, ilgili içeriğe göz atabilirsiniz. Ayrıca herkesten önce yapay zekalı yeni Siri’yi denemek için iOS 27 Beta sürümünü indirebilirsiniz.