160 farklı modla gelen Amazfit Active 2 resmen tanıtıldı

Amazfit Active 2, CES 2025'te resmen tanıtıldı.

Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan model, Apple ve Samsung gibi güçlü rakipleriyle yarışacak iddialı özellikler sunuyor.

İlk olarak ABD'de satışa sunulan saatin önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

Amazfit, CES 2025 etkinliğinde yeni akıllı saat modelini piyasaya sundu. 160 farklı moda sahip olan Amazfit Active 2, bütçe dostu fiyatı ve uzun ömürlü pil garantisiyle piyasaya çıktı. Şık bir tasarımla karşımıza çıkan model şimdiden büyük bir dikkat topladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2025 fuarında sergilenen yeni model, önümüzdeki haftalarda muhtemelen Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede raflarda boy göstermeye başlayacak. Rekabetçi bir fiyat etiketiyle duyurulan modelin Apple, Google ve Samsung gibi markaların akıllı saatlerine doğrudan rakip olması bekleniyor.

Amazfit Active 2 özellikleri

Amazfit’in yeni akıllı saati maksimum 2.000 nit parlaklığa sahip 1,32 inç dairesel AMOLED ekrana ve paslanmaz çelik gövdeye sahip. Amazfit tarafından aktarılan bilgilere göre yeni model, Apple Watch Series 10 ve Google Pixel Watch 3 gibi rakiplerinden daha uzun bir pil ömrü ile 10 güne kadar batarya desteği sağlıyor.

Amazfit Active 2 modelinin öne çıkan özelliklerinden biri, markaya göre daha iyi doğruluk için biyometrik sinyalleri yakalayabilen 5PD çift LED biyosensör oluyor. Yüksekliği ölçmek için bir barometre, hareketi ve uykuyu tanımak için bir ivmeölçer ve bir jiroskop gibi işlevler de karşımıza çıkıyor.

Sensörün farklı aydınlatma koşullarındaki davranışını iyileştirmek ve kayak gibi ek sporları desteklemek için bir ortam ışığı sensörü de bulunuyor. Cihazın 160 farklı moda destek verdiği vurgulanıyor. Zepp Coach ile entegrasyon, kişiselleştirilmiş planlar ve koşu antrenmanlarının yanı sıra, kullanıcının fiziksel ve zihinsel iyileşmesini özetleyen günlük bir puan sunuyor.

Kullanıcılar çevrimdışı haritaları kullanabiliyor ve yol tariflerini etkinleştirebiliyor. Bunlar saatin ekranında paylaşılıyor ve ayrıca cihazın hoparlörleri ya da Bluetooth aracılığıyla bağlanan kulaklıklar aracılığıyla da aktarılabiliyor.

Amazfit Active 2 fiyatı

CES 2025 etkinliğinde duyurulan yeni Amazfit Active 2’nin fiyatı resmen açıklandı. Cihazın Amerika Birleşik Devletleri pazarında 100 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldığı belirtiliyor. Ayrıca modelin safir camlı premium versiyonu 130 dolardan alıcılara hitap ediyor.