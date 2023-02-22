AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci Ekşi Sözlük hakkında açıklama yaptı

Türkiye’nin en önemli sosyal medya platformları arasında kabul edilen Ekşi Sözlük, dün akşam saatlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile erişim engeli aldı. BTK’nın internet sitesinde Ekşi Sözlük’e dair arama yapıldığında şu karar karşımıza çıktı: “eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.”

Sosyal medya platformlarında pek çok kullanıcı “Ekşi Sözlük neden engellendi?” sorusunun yanıtını arasalar da henüz ne yazık ki konuya ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Dün akşam saatlerinde platformun Twitter sayfası üzerinden “Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız.” açıklaması paylaşıldı.

Mücahit Birinci: Mecra kapalı kalacaktır

Ekşi Sözlük’ün kapatılması ile ilgili olarak henüz BTK’dan resmi bir açıklama gelmezken, konuyla alakalı AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Mücahit Birinci önemli bir açıklamada bulundu. BTK tarafından erişim engeli getirilen platforma yönelik Birinci’nin açıklaması şu şekilde oldu:

Yargı yerine karar vermiyoruz süfli herifler. Çarpıtmayın! Temenni ve inancımızı ifade ediyoruz. — Mücahit Birinci (@birincimucahit) February 22, 2023

“Ekşi Sözlük kapanmasın, bana da çok hakaret var, ama özgürlüktür diyen siyasetçiler, münhasıran kendilerine sövdürdükleri özel mecralarını açabilirler. Ekşimiş mecranın temel hedefi milletimizin maneviyatıdır, mecra kapalı kalacaktır. Yargı yerine karar vermiyoruz süfli herifler. Çarpıtmayın! Temenni ve inancımızı ifade ediyoruz.”

Başak Purut: Anayasaya aykırı

Medyascope’tan Ali Deniz Çakır’ın programına konuk olan Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut şunları söyledi: “BTK’nın erişimi engelleme yetkisi 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesiyle sonradan eklenmiştir. O maddeye dayanarak BTK herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın erişim engelleme kararı verebiliyor ama kanuna göre bu erişim engelleme kararının belirli bir içeriğe dayalı olması ve sitenin tamamını içermemesi gerekiyor.

Bize kararı söylemediler ama bizim anladığımız kararın 8/A maddesine dayalı olduğu. Karar da sitenin tamamına ilişkin. Biz de kararın hangi içerikle alakalı olduğunu göremediğimiz için herhangi bir itirazda bulunamıyoruz ancak karar mahkemeye gittiğinde itirazda bulunabileceğiz. Bir siteyi tamamen herkesin erişiminden uzaklaştırmak anayasaya aykırıdır. Kanunlarda da görülen husus değil çünkü fonksiyonu tamamen ortadan kaldırmış olursunuz. Bu hem Avrupa İnsan Hakları’na aykırı hem anayasaya hem de mevcut yasaya aykırı.”

Ekşi Sözlük’ten yeni açıklama geldi

Ekşi Sözlük Twitter sayfası üzerinden kısa bir süre önce yeni açıklama geldi. Platformun avukatı ve yöneticisinin Ankara’ya BTK yetkilileri ile görüşmeye gittiği belirtilirken; konuya ilişkin BTK’dan herhangi bir bilgi edinemediklerini söyledi. Konuyla alakalı paylaşım şöyle oldu:

“Merhaba. Avukatımız ve yöneticimiz durumu takip edebilmek adına sabah saatlerinde Ankara’ya vardılar. Her ne kadar BTK yetkilileriyle görüşmek için yoğun çaba sarf etmiş olsalar da erişim engelinin sebebine dair herhangi bir BTK yetkilisinden bilgi edinemediler. Ancak yaptığımız sorgulama esnasında, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22/02/2023 tarihli ve 2023/1532 D.İŞ sayılı kararı ile erişim engeli kararı alındığını gördük. Karar henüz tarafımıza tebliğ edilmedi, bu sebeple karara ulaşmaya çalışıyoruz. Yeni bir gelişme olması ya da bilgi edinmemiz halinde sizlerle paylaşacağız.”