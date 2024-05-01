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    Akıllı telefon pazarı ilk çeyrekte büyüdü! Samsung “yapay zeka” sayesinde zirveyi kaptı

    Akıllı telefon endüstrisinde 2024 yılının ilk çeyrek sonuçları paylaşıldı. Samsung güçlü yapay zeka yenilikleri sayesinde zirveye çıktı.
    Samsung akıllı telefon

    Akıllı telefon pazarında 2024 yılının ilk çeyrek sonuçları açıklandı. Canalys raporuna göre yılın ilk üç aylık periyodunda yüzde 10’luk bir artış sağlayan pazarda toplamda 296,2 milyon adet cihaz satıldı.

    2024 ilk çeyrek sonuçlarında akıllı telefon pazarı, piyasaya sunulan yeni modeller ve gelişmekte olan ekonomilerdeki iyileştirmeler sayesinde yükseliş elde etti. Pazardaki bu artışın başlıca kahramanlarından bir tanesi de hiç şüphesiz ki Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Galaxy S24 modellerinin etkileyici satış başarısı oldu. Güçlü yapay zeka özellikleriyle öne çıkan cihazlar, Samsung’u listenin zirvesine çıkarmaya yardım etti.

    Samsung, Apple’ı tahtından etti

    Canalys raporuna göre 2024 yılının ilk çeyrek döneminde en çok telefon satan marka Samsung oldu. Şirket, yeni Galaxy S24 serisinin çarpıcı başarısının yanı sıra A serisi akıllı telefon ailesine eklenen Galaxy A35 ve Galaxy A55 gibi modellerin de yardımıyla toplamda 60 milyon cihaz satışı gerçekleştirdi.

    Samsung, orta ve premium segment akıllı telefon modelleri sayesinde Apple’dan liderliği kaptı. Bu periyotta düşüş ile karşılaşan Apple ikinci sırada yer aldı ve toplam 48,7 milyon cihaz satışına imza attı. Üçüncü basamakta bulunan Xiaomi 40,7 milyon satış gerçekleştirdi. Itel, Tecno ve Infinix gibi alt markalara ev sahipliği yapan TRANSSION 28,6 milyon satış yaparak dördüncü oldu. Beşinciliğe ise 25 milyon satışla OPPO oturdu.

    2024 ilk çeyrek akıllı telefon satışları
    Görsel: Canalys

    “Yapay zeka” hamleleri Samsung’u liderliğe çıkardı

    Güçlü yapay zeka özellikleri ile adından sıkça söz ettiren ve 2024’ün en iyi Android telefonları arasında kabul edilen Galaxy S24 serisi, Samsung’u zirveye çıkaran ön büyük pay sahiplerinden biri olarak görülüyor. Selefi olan Galaxy S23’e göre bir ay daha erken piyasaya çıkan model 13,5 milyon satış gerçekleştirerek ilk çeyrekte yüzde 35’lik bir büyüme sağladı.

    Samsung’un yapay zeka konusundaki atılımları elbette ki yalnızca Galaxy S24 serisiyle sınırlı değil. Şirket, Galaxy AI desteğini diğer amiral gemisi cihazlarında da kullanıcılarla buluşturmaya başladı. Bu sayede üst segment modellerin yanı sıra diğer seçenekler de tüketicilerin yoğun bir ilgisiyle karşı karşıya geldi.

    Akıllı telefon satışları - 2024 ilk çeyrek sonuçları
    Görsel: Canalys

    Canalys Kıdemli Analisti Sanyam Chaurasia, Samsung markasının 2024 yılının ilk çeyrek döneminde elde ettiği bu büyük başarıyı şu ifadelerle yorumladı:

    “Samsung’un S24 lansmanı, sektörü yeniden şekillendirme potansiyeliyle birlikte yapay zeka ve premium stratejisinde önemli bir anı yansıtıyor. Galaxy AI’nın çekim faktörü, müşteri deneyimini artıran büyük ölçekli perakende noktaları ve daha iyi bir pazara sunma süresi stratejisi, Galaxy S24’ün güçlü performansını artırdı.

    Samsung’un premium konumunu güçlendirmenin ötesinde, aynı zamanda akıllı telefon endüstrisinde yapay zeka odaklı inovasyona doğru daha geniş bir değişimin sinyalini veriyor. Samsung, Galaxy AI ile kullanıcılar için ilgi çekici değer teklifleri hazırlayarak ilk ivmesinden yararlanmaya çalışacak. Şirket premium rekabet gücünü sağlamlaştırıyor ve marka kalıcılığını teşvik ediyor.”

    Son olarak yakın zaman önce Samsung’un 2024 ilk çeyrek sonuçlarını duyurduğunu, Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesinin de katkısıyla şirketin yüzde 933 oranında kârını artırdığını belirtmekte yarar var.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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