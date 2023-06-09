AirTag depremzedeler için yapılan bağış hırsızlığını ortaya çıkardı

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli korkunç deprem, 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Acı depremin izleri silinmeye çalışılırken, dünya genelinde pek çok büyük kuruluş, depremzedeler için bağış toplamaya başladı. Fakat ünlü İspanyol gazeteci ve YouTuber Pamela Cerdeira, Apple tarafından geliştirilen AirTag adlı takip cihazı sayesinde, bağış hırsızlığı gerçekleştirildiğini ve bağışların ihtiyaç sahiplerine asla gönderilmediğini ortaya çıkardı.

Cerdeira, bağışların ihtiyaç sahiplerine asla ulaşmayacağından şüphelendiğini ve Meksika hükümeti tarafından organize edilen toplama merkezlerine gönderilen iki paketin içine iki adet Apple AirTag cihazı yerleştirmeye karar verdiğini söyledi. Bu iki paketten birinde pilav, diğerinde ise tuvalet kağıdı yer aldığını belirtti. Ortaya çıkan sonuç ise ne yazık ki herkesi hayal kırıklığına uğrattı.

Bağış hırsızlığı skandalı AirTag sayesinde çözüldü

Gazeteci Pamela Cerdeira, AirTag yerleştirdiği iki paketin yerini takip ettiğini, her ikisinin de ülkeden çıkış yapmadığını ve Mexico City’de yer alan pazarlarda olduklarını dile getirdi. İki paketin konumunu yaklaşık olarak 20 gün boyunca izleyen Cerdeira, sonrasında ise neler olduğunu öğrenmek için olay yerine gitti.

Gazeteci, tuvalet kağıdı paketinin bir pazarda yeniden satıldığını, pirinç paketinin ise bir kongre üyesinin sahibi olduğu bir depoda bulunduğunu gördü. Fakat güvenlik görevlilerinin paketin ne durumda olduğunu ve neden orada bulunduğunu kontrol etmesi için içeri girmesine izin vermediğini söyledi.

Meydana gelen bu skandal olay dünya çapında büyük bir yankı gördü. Bilindiği üzere Meksika hükümeti, Türkiye’deki depremzedeler için 30 ton bağış topladığını iddia etmişti. Yaşanan bu olaydan sonra insanlar, bağışların yerine ulaşıp ulaşmadığından ciddi bir şüphe etmeye başladı. Şimdilik olayla alakalı kesin bir yargıdan söz etmek mümkün değil. Fakat en azından Cerdeira’nın AirTag yerleştirdiği paketlerin bağış yerine gitmediği aşikar görünüyor.

Hükümet olayı takibe aldı

Mexico City Hükümeti Sekreteri Marti Batres, Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı. Hükümet, Pamela Cerdeira tarafından öne sürülen iddiaların gerçekliğini araştıracağını, bağışların ne durumda olduğunu ve neden Türkiye’ye gönderilmediğini sorgulayacaklarını bildirdi.

Respecto al acopio de artículos de primera necesidad para los damnificados de Turquía, lo recaudado se entregó a @SEDENAmx y esta a aquel país. Respecto al reporte de @PamCerdeira daremos vista a Contraloría para que investigue. pic.twitter.com/eZZDZt5Jcl — Martí Batres (@martibatres) June 7, 2023

Bağış hırsızlığının perde arkasını gözler önüne sermeye yardımcı olan AirTag cihazı, daha önce de bu amaçlarla kullanılmıştı. Örneğin geçtiğimiz aylarda polis, Washington’da kaçırılan bir arabanın yerini bu cihaz sayesinde tespit etmişti. Yine yakın tarihlerde, Apple’ın aksesuarı sayesinde 1 milyon dolardan fazla değere sahip çalıntı bir kamyon da yine polisler tarafından kurtarılmıştı.

Pamela Cerdeira’nın dikkat çeken gazetecilik başarısını aşağıdan izlemeniz mümkün: