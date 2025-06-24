Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    ABD Kongresi çalışanlarına WhatsApp yasağı getirildi

    ABD Kongresi yeni bir karar alarak çalışanlarına iş telefonlarında WhatsApp uygulamalarını yasakladı.
    WhatsApp
    • ABD Kongresi güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarının iş telefonlarında WhatsApp kullanmasını resmi olarak yasakladı.
    • Kongrenin aldığı bu karar, veri gizliliğine ilişkin artan endişeler nedeniyle alındı.
    • Bundan sonra Kongre çalışanlarının resmi iletişimler için sadece onaylı belirli mesajlaşma uygulamalarından yararlanabileceği aktarılıyor.

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ABD Temsilciler Meclisi çalışanlarının iş telefonlarından yasaklandı. Bloomberg’e göre Axios tarafından elde edilen dahili yazıda, uygulamanın Meclis tarafından yönetilen tüm cihazlardan kaldırılması gerektiği belirtiliyor.

    Ticaret Odası’nın Baş İdari Sorumlusu (CAO), uygulamayı güvenlik ve veri koruma endişeleri nedeniyle sunucular açısından “yüksek riskli” olarak sınıflandıran kararı duyurdu. Meta karara açıkça katılmadığını bildirdi. WhatsApp’ın sahibi olan şirket, mesajlaşma uygulamasının şifrelemesinin yasama organının resmi listesinde izin verilen diğer uygulamalardan daha iyi olduğunu savunuyor.

    ABD Kongresi neden WhatsApp’ı yasakladı?

    Axios’un elde ettiği e-postaya göre bu karar Temsilciler Meclisi Siber Güvenlik Ofisi’nin tavsiyesi üzerine alındı​. Raporda yer alan detaylar, kararın uygulamanın kullanıcı verilerini nasıl yönettiğine ilişkin teknik endişelerden kaynaklandığını vurguluyor. Bu noktada ana argüman, “koruma mekanizmaları hakkında şeffaflığın olmaması” ile “saklanan veriler için şifrelemenin olmaması” şeklinde karşımıza çıkıyor.

    WhatsApp şu anda tüm mesajlara uçtan uca şifreleme (E2EE) uyguluyor. Bu da Meta’nın kendisi de dahil olmak üzere üçüncü tarafların konuşmalarda paylaşılan içeriği okumasını engelliyor. Fakat Google Drive ve iCloud gibi hizmetlerde depolanan yedeklemeler varsayılan olarak şifrelenmiyor.

    WhatsApp yasağı

    Ek koruma özelliği uygulama ayarlarından manuel olarak etkinleştirilebiliyor. Fakat bu kullanıcılar arasında yaygın bir uygulama değil. Yine de bunun kamu kurumları için bu boşluk bir risk olabileceğini belirtmekte fayda var.

    Bu hareket ayrıca Temsilciler Meclisi’nde güvenlik riski olarak görülen araçların kullanımını yasaklama veya kısıtlama yönündeki son trendi takip ediyor. Listede Çinli sohbet robotu DeepSeek, diğer Çinli şirket ByteDance’in uygulamaları, Microsoft’un Copilot’u ve hatta meclis bilgisayarlarında ücretli bir sürümle sınırlı olan ChatGPT de yer alıyor.

    WhatsApp alternatifi en iyi mesajlaşma uygulamaları

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    WhatsApp alternatifi en iyi mesajlaşma uygulamaları

    Meta sözcüsünden resmi açıklama geldi

    Meta sözcüsü Andy Stone kısa süre önce X’te yaptığı paylaşımda, uygulamanın ABD Senatosu’nda resmi kullanım için onaylandığını ve şirketin Temsilciler Meclisi’nde de aynı tanınırlığı elde etmeyi umduğunu söyledi.

    Stone, WhatsApp’ın varsayılan olarak uçtan uca şifreleme sunduğunu ve bunun kendisine göre Yasama Meclisi çalışanları tarafından kullanılmak üzere “şu anda onaylanmış birçok uygulamadan daha üstün bir güvenlik seviyesi” sağladığını belirtiyor.

    WhatsApp’ta ChatGPT nasıl kullanılır? (Telefon numarası ile)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    WhatsApp’ta ChatGPT nasıl kullanılır? (Telefon numarası ile)

    Ticaret Odası tarafından güvenli kabul edilen uygulamalar arasında Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMassage ve FaceTime yer alıyor. Bunlardan bazıları grup mesajları veya görüntülü görüşmeler gibi tüm etkileşimlerde aynı şifreleme standardını sunmuyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.