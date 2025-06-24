ABD Kongresi çalışanlarına WhatsApp yasağı getirildi

ABD Kongresi güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarının iş telefonlarında WhatsApp kullanmasını resmi olarak yasakladı.

Kongrenin aldığı bu karar, veri gizliliğine ilişkin artan endişeler nedeniyle alındı.

Bundan sonra Kongre çalışanlarının resmi iletişimler için sadece onaylı belirli mesajlaşma uygulamalarından yararlanabileceği aktarılıyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ABD Temsilciler Meclisi çalışanlarının iş telefonlarından yasaklandı. Bloomberg’e göre Axios tarafından elde edilen dahili yazıda, uygulamanın Meclis tarafından yönetilen tüm cihazlardan kaldırılması gerektiği belirtiliyor.

Ticaret Odası’nın Baş İdari Sorumlusu (CAO), uygulamayı güvenlik ve veri koruma endişeleri nedeniyle sunucular açısından “yüksek riskli” olarak sınıflandıran kararı duyurdu. Meta karara açıkça katılmadığını bildirdi. WhatsApp’ın sahibi olan şirket, mesajlaşma uygulamasının şifrelemesinin yasama organının resmi listesinde izin verilen diğer uygulamalardan daha iyi olduğunu savunuyor.

ABD Kongresi neden WhatsApp’ı yasakladı?

Axios’un elde ettiği e-postaya göre bu karar Temsilciler Meclisi Siber Güvenlik Ofisi’nin tavsiyesi üzerine alındı​. Raporda yer alan detaylar, kararın uygulamanın kullanıcı verilerini nasıl yönettiğine ilişkin teknik endişelerden kaynaklandığını vurguluyor. Bu noktada ana argüman, “koruma mekanizmaları hakkında şeffaflığın olmaması” ile “saklanan veriler için şifrelemenin olmaması” şeklinde karşımıza çıkıyor.

WhatsApp şu anda tüm mesajlara uçtan uca şifreleme (E2EE) uyguluyor. Bu da Meta’nın kendisi de dahil olmak üzere üçüncü tarafların konuşmalarda paylaşılan içeriği okumasını engelliyor. Fakat Google Drive ve iCloud gibi hizmetlerde depolanan yedeklemeler varsayılan olarak şifrelenmiyor.

Ek koruma özelliği uygulama ayarlarından manuel olarak etkinleştirilebiliyor. Fakat bu kullanıcılar arasında yaygın bir uygulama değil. Yine de bunun kamu kurumları için bu boşluk bir risk olabileceğini belirtmekte fayda var.

Bu hareket ayrıca Temsilciler Meclisi’nde güvenlik riski olarak görülen araçların kullanımını yasaklama veya kısıtlama yönündeki son trendi takip ediyor. Listede Çinli sohbet robotu DeepSeek, diğer Çinli şirket ByteDance’in uygulamaları, Microsoft’un Copilot’u ve hatta meclis bilgisayarlarında ücretli bir sürümle sınırlı olan ChatGPT de yer alıyor.

Meta sözcüsünden resmi açıklama geldi

Meta sözcüsü Andy Stone kısa süre önce X’te yaptığı paylaşımda, uygulamanın ABD Senatosu’nda resmi kullanım için onaylandığını ve şirketin Temsilciler Meclisi’nde de aynı tanınırlığı elde etmeyi umduğunu söyledi.

Stone, WhatsApp’ın varsayılan olarak uçtan uca şifreleme sunduğunu ve bunun kendisine göre Yasama Meclisi çalışanları tarafından kullanılmak üzere “şu anda onaylanmış birçok uygulamadan daha üstün bir güvenlik seviyesi” sağladığını belirtiyor.

Ticaret Odası tarafından güvenli kabul edilen uygulamalar arasında Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMassage ve FaceTime yer alıyor. Bunlardan bazıları grup mesajları veya görüntülü görüşmeler gibi tüm etkileşimlerde aynı şifreleme standardını sunmuyor.