Performans canavarı Xiaomi 17T serisinin Türkiye çıkış tarihi duyuruldu

Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi katili telefon serisi için lansman tarihi belirlendi.

Merakla beklenen Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun 28 Mayıs'ta dünya genelinde duyurulması bekleniyor.

Cihazlar aynı gün Türkiye pazarında da ön satışa açılacak.

Yüksek performanslı özellikleri ile öne çıkacak Xiaomi 17T serisi akıllı telefon ailesinin Türkiye çıkış tarihi belli oldu. Merakla beklenen yeni cihazlar, global lansmanla aynı tarihte ülkemizde satışa sunulacak.

İddialı pil ömrü ve hızlı şarj desteğiyle karşımıza çıkacak Xiaomi 17T modelleri hakkında şimdiye kadar çok sayıda sızıntı haberi ortaya çıkmıştı. Şirketten gelen resmi duyuruyla birlikte nihayet heyecanlı bekleyiş başladı. Ay sonlarına doğru gerçekleştirilecek olan etkinlik, standart modelin yanı sıra “Pro” modelini de tüketicilerle buluşturacak.

Xiaomi 17T ne zaman çıkacak?

Amiral gemisi katili donanıma sahip olacak Xiaomi 17T ve 17T Pro modelleri 28 Mayıs Perşembe günü dünya genelinde resmi olarak tanıtılacak. Merakla beklenen cihazlar aynı gün Türkiye’de de ön satışa açılacak.

Xiaomi Türkiye resmi internet sitesinden şu anda bu etkinlik ile ilgili özel bir sayfa oluşturuldu. Lansmanda duyurulacak cihazların, uygun fiyatlı amiral gemisi serisinin tarihindeki en büyük yükseltmelerden biri olacağı iddia ediliyor.

Xiaomi 17T serisinden neler bekleniyor?

Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro modellerinin MediaTek tarafından geliştirilen yonga setlerinden güç alacağı öne sürülüyor. İddialara göre standart model Dimensity 8500-Ultra, “Pro” seçeneği ise amiral gemisi Dimensity 9500 çipiyle donatılacak. Cihazlar kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemiyle çalışacak.

Cihazların ekranları farklı boyutlarda üst düzey bir tasarımla sunulacak. Standart sürümde 1.5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.59 inç AMOLED panel bulunacak. Daha büyük sürümde ise 144 Hz yenileme hızına sahip 6.83 inç AMOLED ekran yer alacak.

Her iki modelde de üçlü arka kamera seti karşımıza çıkacak. Burada 50 MP’lik ana sensörler dikkat çekecek. Xiaomi 17T, Light Fusion 800 sensörünü kullanırken, “Pro” varyantı ise gelişmiş Light Fusion 950 sensöründen yararlanacak. Ayrıca cihazlar 5x optik zoom destekli 50 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lensle gelecek.

Xiaomi 17T serisinin öne çıkan özellikleri arasında iddialı batarya performansı dikkat topluyor. Standart model, 67W HyperCharge hızlı şarj desteğiyle 6.500 mAh kapasiteye sahip olacak. “Pro” versiyonu ise çıtayı etkileyici bir şekilde 7.000 mAh’ye çıkaracak ve 100W kablolu şarj hızı ile 50W kablosuz şarj imkanı sağlayacak.

Xiaomi 17T ve 17T Pro’nun fiyatları sızdırıldı

Performans canavarı telefonların Avrupa pazarındaki tahmini satış fiyatları sızdırıldı. Ortaya çıkan raporlar, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip temel Xiaomi 17T modelinin 749 Euro’dan başlayan rakamlarla listeleneceğine işaret ediyor.

Öte yandan serinin en gelişmiş modeli olan 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip Xiaomi 17T Pro’nun ise resmi satış noktalarında 999 Euro’dan başlayacak fiyatlarla tüketicilerle buluşması bekleniyor.