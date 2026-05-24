Samsung’dan sürpriz isim değişikliği: Galaxy Z Fold 8 Ultra ufukta göründü

Samsung, katlanabilir telefon portföyündeki karmaşık isimlendirme politikasını sadeleştirmeyi planlıyor.

İddialara göre şirket, gelecek nesil büyük katlanabilir modelinde doğrudan amiral gemisi serisinden aşina olduğumuz "Ultra" takısını kullanacak.

Daha önce "Z Fold 8 Wide" olarak anılan daha geniş ekranlı model ise doğrudan "Galaxy Z Fold 8" adıyla çıkacak.

Samsung, kitap şeklinde katlanabilir forma tasarıma sahip olacak modellerinin isimlerini Galaxy Z Fold 8 ve Fold 8 Ultra olarak değiştirmeyi planlıyor. Şirketin bu şaşırtacak hamlesi, kamuoyundaki isim karmaşasını sonlandırmaya hizmet edecek.

Ortaya çıkan son raporlara göre daha önce “Fold 8 Wide” olarak anılan geniş ekranlı model, doğrudan Galaxy Z Fold 8 olarak piyasaya çıkacak. Galaxy Z Fold 7’nin halefi ise Fold 8 Ultra adı altında raflarda boy gösterecek.

Samsung katlanabilir telefon ailesini yeniden şekillendiriyor

SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung, yeni geniş ekranlı model için “Fold 8” adının daha iyi ve daha oturmuş bir seçenek olduğuna inanıyor. Zira bu model, daha büyük telefonun altında konumlandırılacak.

Dolayısıyla da Samsung’un Galaxy S serisinde zaten daha önce yaptığı gibi, gerçek anlamda üst düzey katlanabilir telefona “Ultra” adı verilecek.

Samsung şu anda bu iddialar ile ilgili herhangi bir yorum yapmıyor. Fakat geniş ekranlı Fold 8 modelinin yeni segmente uyum sağlamak için bazı kesintilere uğrayacağı kesin görünüyor.

Bazı örnekler arasında arka kameranın kaldırılması ve hatta cihaza daha küçük bir pilin eklenmesi yer alıyor. Öte yandan “Ultra” seçeneğinin 45W şarj destekli 5.000 mAh’lik bir pil ve yeni 50 MP ultra geniş açılı bir kamera kazanması bekleniyor.

Yine de Galaxy Fold 7’nin halefi için “Ultra” etiketinin seçilmesi, cihazın Galaxy S Ultra serisinde bulunan tüm üst düzey özellikleri sunacağı anlamına gelmiyor. Yani gizlilik ekranı, 60W hızlı şarj, daha güçlü zoom desteği ve dahili S Pen gibi özellikler yer almayabilir.

Son olarak Apple’ın da bu yıl “Ultra” isim etiketine sahip bir model ile karşımıza çıkması bekleniyor. Merakla beklenen bu cihaz, iPhone Fold olarak da anılan, markanın ilk katlanabilir telefonu olabilir. Şimdiden büyük bir heyecan uyandıran model, sonbahar aylarında resmi olarak piyasaya çıkacak.