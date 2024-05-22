6.000 nit ekranlı Realme GT 6T tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme’nin GT serisi için yeni akıllı telefon modeli resmen piyasaya duyuruldu. Realme GT 6T modeli tanıtıldı. Rekabetçi fiyatıyla dikkatleri üzerinde toplayan model, üst düzey bir performansa ev sahipliği yapıyor. Şık tasarımıyla artı puan toplayan cihaz, performans canavarı yapısıyla segmentin öne çıkan modellerinden biri olmaya aday görünüyor.

İlk olarak Hindistan pazarında duyurulan cihaz, gelişmiş donanımıyla iddialı bir yapıya sahip. Cihazın öne çıkan bazı teknik özellikleri arasında ise 6.000 nit tepe parlaklığa sahip olağanüstü ekranı ve Qualcomm tarafından geliştirilen yüksek performanslı Snapdragon 7 Plus Gen 3 çipi karşımıza çıkıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm detaylar…

Realme GT 6T özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 TB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512 TB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth, GPS, NFC ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth, GPS, NFC ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 120 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil

120 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü

Realme’nin yeni telefonu ekran performansı konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. 1 Hz ila 120 Hz arası değişken yenileme hızına sahip olan cihazda 6.000 nit tepe parlaklık ve 1.600 nit genel parlaklığa saihp 6,78 inç 8T LTPO AMOLED ekran karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra cihazın ekranında çizilme ve çarpma gibi olası tehlikelere karşı Gorilla Glass Victus 2 cam koruma teknolojisi bulunuyor.

GSMArena’nın aktardığı bilgilere göre Realme GT 6T modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Plus Gen 3 yonga setinden güç alıyor. Daha önce Realme GT Neo 6 SE ve OnePlus Ace 3V gibi modellerde de gördüğümüz bu işlemci, kullanıcı dostu bir performansa kapı açıyor. Bunun yanı sıra cihazda 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı bulunuyor. Öte yandan en zorlu görevlerde bile performansı korumak adına 10.014 mm2 buhar odası yer alıyor.

120 watt SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip 5.500 mAh pil kapasitesiyle gelen Realme GT 6T modelinde Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 ve çift SIM kart destekleri sunuluyor. Cihazın arka kısmında 50 MP Sony LYT-600 ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens karşımıza çıkıyor. Telefonun ön kısmındaysa 32 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Mobil oyun deneyimi sırasında kare hızlarını optimize etmekle görevli olan yapay zeka tabanlı GT Mode 5.0 desteğine sahip olan cihaz, bunun yanı sıra ayrıca CPU ve GPU frekanslarını özelleştirmenize imkan sağlayan Geek Power Tuning özelliği karşımıza çıkıyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan Realme UI 5.0 arayüzüyle hizmet sunuyor. Üç büyük Android güncellemesi daha alacağı açıklanan ürün, 5G bağlantı desteğine ev sahipliğinde bulunuyor.

Realme GT 6T’nin fiyatı

İlk olarak Hindistan pazarında satışa sunulan Realme GT 6T’nin fiyatı belli oldu. Cihaz 30.999 Hindistan Rupisi fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu rakamlar güncel kura göre vergiler hariç yaklaşık 12 bin TL’ye tekabül ediyor.

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