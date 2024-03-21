Snapdragon 7 Plus Gen 3 çipli ilk telefon: OnePlus Ace 3V çıktı

OnePlus Ace 3V teknik özellikleri ve fiyatı bugün resmi olarak açıklandı. OnePlus’ın uzun süredir heyecanla beklenen cihazı, Qualcomm tarafından geliştirilen ve kısa süre önce tanıtılan Snapdragon 7 Plus Gen 3 çipine sahip ilk telefon olarak lanse ediliyor. Orta segment pazarına hitap eden model, gelişmiş performans vaadiyle şimdiden büyük bir ilgi yaratıyor.

OnePlus’ın ilk olarak Çin pazarında piyasaya süreceği orta seviye akıllı telefon modeli, fiyat-performans odaklı bir deneyim sunacak. Telefonun öne çıkan bazı teknik özellikleri arasında 16 GB’a kadar RAM, 100 watt hızlı şarj desteği ve gelişmiş AMOLED ekran deneyimi karşımıza çıkıyor.

OnePlus Ace 3V özellikleri

Boyutlar: 162,7 x 75,2 x 8,47 mm

162,7 x 75,2 x 8,47 mm Ağırlık: 200 gram

200 gram Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,74 inç 2,5D AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,74 inç 2,5D AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 GPU: Adreno 732

Adreno 732 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

16 MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP Sony IMX882 ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP Sony IMX882 ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

100 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

Zarif ve modern bir tasarıma sahip olan OnePlus modeli 6,74 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. 1240 x 2772 piksel çözünürlük kalitesi sunan telefonda 2.150 nit tepe parlaklık desteği ve 120 Hz yenileme hızı bulunuyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen ve yakın zaman önce piyasaya duyurulan Snapdragon 7 Plus Gen 3 çipinden güç alan OnePlus Ace 3V, 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM kapasitesi ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanıyla geliyor. 100 watt hızlı şarj gücüne sahip cihazda ayrıca 5.500 mAh’lik geniş bir batarya kapasitesi taşınıyor.

50 MP Sony IMX882 ana kameraya sahip olan OnePlus modelinde ayrıca 8 MP’lik bir ultra geniş açılı lens sunuluyor. Cihazın ön kısmında ise 16 MP selfie kamerası yer alıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan ColorOS 14 arayüzüyle hizmet veren model, en az 4 büyük Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi almayı vaat ediyor.

OnePlus Ace 3V fiyatı

OnePlus’ın yeni telefonu gri ve mor olmak üzere iki ayrı renk seçeneğine sahip olacak. Cihaz 255 Euro’dan başlayan fiyatlarla alıcılara hitap edecek. Telefonun en gelişmiş sürüm olan 16 GB+512 GB’lık versiyonu ise yaklaşık 330 Euro karşılığında elde edilebilecek.

Son olarak önemli bir hatırlatmada bulunmakta yarar var. Çin pazarında satışa sunulan OnePlus Ace 3V cihazı küresel pazarda OnePlus Nord 4 adı altında boy göstermeye başlayacak. Ancak yine de modelin uluslararası pazara ne zaman geleceği maalesef henüz bilinmiyor.